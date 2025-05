Este partido es definitorio en los repechajes y la intención es estar en semifinales, ¿cierto?

Claro, la serie está abierta y venimos con mucha ilusión de hacer un buen juego y de merecer ganar.

¿Qué se corrigió luego del partido de ida, donde, estando de local, no pudieron sacar ventaja?

No estábamos de locales administrativamente, no jugamos en nuestro estadio habitual. Nosotros, como bien sabes, hemos estado de visitantes todo el torneo y estamos acostumbrados a ello. Son circunstancias que nos tocaron, pero no es preciso decir que éramos locales, porque en este torneo no lo hemos sido en ninguna ocasión.

Después de unos meses de experiencia en Honduras, ¿qué le ha parecido el torneo?

Estoy muy contento y agradecido. Me encanta todo, me encanta mi equipo. La verdad es que tengo un grupo de jugadores que han sido impecables en todos los sentidos. Estoy feliz por el progreso y desarrollo que hemos tenido, y espero que, si todo sale como esperamos, sigamos así en el futuro próximo.

¿Qué significa haber metido a Victoria en la liguilla después de dos años?

Seguramente hoy todo es ilusión y fiesta dentro del plantel. Sí, claro. Tenemos mucho que ganar y poco que perder. Con muchas ilusiones hicimos un excelente torneo, y creo que merecemos estar aquí y seguir adelante. Marathón hará lo suyo y que gane el mejor.

¿Cuáles fueron los objetivos que le fijó la directiva cuando llegó al club?

Primero, evitar el descenso, y segundo, clasificar a la liguilla. La primera meta la conseguimos seis partidos antes de que terminaran las vueltas, y la segunda la alcanzamos en el último partido del torneo, aunque siempre estuvimos en zona de clasificación. Estoy muy contento por haber logrado esos dos objetivos. Ahora tenemos una tercera meta: pasar a semifinales. La cuarta sería ir a la final y la quinta ser campeones. Vamos paso a paso.