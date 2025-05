Hoy no solo es el goleador del Mimado, sino que es el máximo romperredes del actual torneo de Liga Nacional con unos números brutales. Su exhibición el miércoles ante Génesis en Comayagua ratificó su poderío frente al marco.

“Uno se prepara para estar ahí; estoy muy feliz, siempre a seguir trabajando por más”, dijo luego de contar lo que hizo con la pelota del triplete: “Les pedí a mis compañeros que me la firmaran todos; sin ellos no es posible, siempre me la llevo a mi casa, es un cariño muy lindo”.

Así de alegre salió del Carlos Miranda, en donde ratificó que hoy por hoy la familia azul no extraña al Pistolero. Los 53 goles en 79 duelos de Agustín representan un vacío importante para Motagua, pero el menor de los Auzmendi trae unos registros admirables y dignos de los de su hermano.

Atrás quedó la suspensión“Estoy muy feliz porque siempre con la gracia de mis compañeros uno trabaja para estar ahí; ahora que se están viniendo los goles es fruto del trabajo que estoy haciendo”, apuntó el hombre de 24 años, quien es el mejor depredador del certamen pese a que no disputó varios juegos.

El argentino estuvo suspendido cinco encuentros (cuatro por el escupitajo a Julián Martínez, de Olimpia) y, aún así, pudo alcanzar y sobrepasar a sus rivales en la tabla de mejores romperredes. Rodrigo tiene prácticamente clasificado a Motagua a semifinales y, además, ha hecho olvidar a su querido “brother”...