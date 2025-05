Espinel opina sobre el torneo con 12 clubes, responde a Rueda respecto a no parar en fechas FIFA y, ¿hay amaños en Liga Nacional?

En medio de la rueda de prensa en medio de una semana sin actividad para el semifinalista y líder de las vueltas, Espinel habló de muchos asuntos, como el jugarse la próxima temporada con 10 o 12 clubes y si en caso se aumenta, no parar en fechas FIFA y jugárselas con jóvenes aún cuando fueran clásicos, una propuesta de Reinaldo Rueda para no atrasar el calendario.

Opina de los juegos del repechaje: "Estamos pendientes, ya los hemos enfrentado a todos los del repechaje. Sorpresa quizá la contundencia del Motagua ante Génesis, ellos venía de hacer un buen campeonato y no es normal que en nuestro fútbol se gane por tantos goles, después no tenía duda que el Victoria-Marathón iba a ser parejo por lo que vienen haciendo ambos".

Aspectos positivos y negativos en su Olimpia: "Siempre hay margen para mejorar, lo positivo se rescata la unión del grupo y el carácter del grupo que en los momentos que no salían las cosas nunca dejó de creer, estamos expuestos a la crítica, pero nunca perdimos el creer en el trabajo. A mejorar hay muchísimas, pero principalmente tratar de tener contundencia porque hemos fallado y son cosas que no salían, estamos tratando que eso del último partido (4-0 ante Génesis) sigan pasando, es una cosa que seguimos corriendo".

Con 10 o 12 clubes la próxima temporada: "El formato tendría que cambiar, pero no porque favorezca a los grandes, hay clubes que no son grandes que han hecho buenos campeonatos, pero sí hay que cambiarle. Doce equipos son demasiados si no se ajusta el calendario, muchas veces se juega cada tres días, y si se juega con 12 se va a comprimir más, habría que ver el formato y analizar, pero a priori les diría eso".

Jugar fechas FIFA jugar con jóvenes: "Es bueno tener la posibilidad, primero que al entrenador le exige más al no tener los seleccionados tiene que tener la idea y planificación que en ciertas fechas no tendrá a algunos jugadores, ir trabajando con los cipotes para irlos potenciando, en lo personal me encanta ver jóvenes jugando en primera división.

Está bueno, a mí no me dificultaría si el campeonato se siguiera jugando sin seleccionados en fechas FIFA y tener jugadores pronto a suplirlos, ahí está también la motiviación de los que están entrenando y que no tienen muchos minutos y saber que serán utilizados; no importa que sea un clásico, cuando el cipote está pronto no importa el juego, hay que mandarlo a la cancha, independientemente del resultado son experiencias que tienen que vivir porque ganar o perder son experiencias para seguir creciendo como futbolistas".

¿Hay amaños de juegos en Honduras?: "No he escuchado sobre eso, no miro información, no sé. Sí he escuchado que en todos los países se habla de eso, en Europa y cualquier liga. No sé cómo se hace eso, nunca he tenido la experiencia, quiero creer que donde estoy trabajando no exista eso, pero como se nhabla tanto a lo mejor en algún lugar pasa, seguramente si sé de algo me ocuparé o trataré de ayudar para que no ocurra. No les sabría decir u opinar un tema que no conozco mucho".