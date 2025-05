Rodrigo Auzmendi expone lo que hizo con el balón tras el hat-trick con Motagua y responde sobre la dura sanción que recibió

Rodrigo Auzmendi no solo anotó un triplete extraordinario en la ida del repechaje, sino que también se puso al frente de la tabla de goleadores sobrepasando a Eddie Hernández , delantero del Olancho FC.

LA ZONA MIXTA

¿Este es el nivel que necesitan para revalidar el título? "Siempre hay cosas por mejorar, siempre hay detalles, hoy nos fue muy bien a pesar de estar en contra, pero me pone muy feliz que dimos el primer paso acá".

Un enorme triplete y sus compañeros le autografiaron la pelota: "Sí, le pedí que me la autografiaran todos, sin ellos no es posible, siempre me la llevo a mi casa, es un cariño muy lindo".

¿Qué hubiera pasado si no lo castigan con muchos partidos? "Todo pasa por algo, si tengo que pasar así, es por algo, estoy muy feliz".