Dereck Moncada, hijo de Maynor Figueroa, se coronó campeón con Olimpia reservas y revela sus sueños y lo que habla con su padre

”Sí tenemos una comunicación, él me dice que siga adelante, que luche por mis sueños, que nadie me va a regalar nada y que trabaje por mí mismo”, destacó.

”Tengo varias posiciones gracias a mi abuelo que desde pequeño me ha enseñado a jugar en cualquier posición porque uno no sabe en qué posición le va a tocar jugar y entrar, hay que estar preparado. Mi posición es extremo derecho, pero ahorita en el equipo me han usado como centro delantero”, explicó.

Entre sus sueños está jugar en la Liga Nacional y hasta salir al extranjero, pero sabe que la tarea nos es fácil y que necesita trabajo mucho para lograrlo.

”Poder debutar en primera división y apoyar a toda mi familia en todo lo que pueda, ese es mi sueño”, aseguró.

Dereck lleva casi seis años siendo jugador de las inferiores del Olimpia. Su velocidad y potencia lo ubican como un futbolista con mucho futuro.