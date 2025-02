Ledesma, fichaje del Motagua, dice que Messi es “dios” y revela los dos ex del “Mimado” que lo aconsejaron venir a Honduras

DECLARACIONES

Sus sensaciones tras debutar con Motagua

Agarré el teléfono después del partido, le comenté a mi mujer que aquí era muy parecido a Argentina, en el sentido de fricción.

¿Si le pegan, es más feliz?

Sin duda, estoy contento porque cada día seguiré mejorando, quiero ayudarle al equipo.

Un debut muy rápido

Era lo que quería, pero quería minutos. El último partido en Ecuador fue a finales de noviembre. Estuve mucho tiempo sin jugar. Me falta mucho por mejorar, sin duda.

Existe presión por lo que significa Agustín Auzmendi y Rubilio Castillo

Presión no, pero trataré de dar lo mejor que siempre. Por ahí mis estadísticas no fueron las mejores en este último tiempo, no venía pasando un buen momento, ahora a tratar de hacer goles.