Diego Ledesma, nuevo fichaje de Motagua tras salida de Agustín Auzmendi: “mi cabeza estaba en Argentina y llegó el llamado”

“Me sorprendió la llamada de mi representante avisando de la situación de Motagua, pero la realidad es que estoy feliz de llegar a un equipo tan grande y ya quiero estar en el país”, comenzó expresó el atacante de 31 años a TVC.

El 1 de diciembre fue su último juego en la liga ecuatoriana, ahora su mente está en la llegada a Honduras. “Tenía algunos clubes acá en Argentina y en Ecuador, pero me sedujo más la propuesta de Motagua, pero mi cabeza estaba en Argentina, llegó el llamado y sin dudarlo dije que sí”.

Diego Iván Ledesma se definió como futbolista: “soy un jugador muy fuerte y me caracterizo por el juego aéreo, hoy en día lo que mejor tengo es la cabeza, soy muy aguerrido. Me costó el tema de la altura en Ecuador y volver a lo llano me sienta muy bien”, mencionó.

Destacó que anteriormente le mencionaron a Motagua. “Es muy conocido Motagua y sé por excompañeros que son muy fanáticos del club, son enfermos por los colores y por eso a mí me motiva muchísimo”.

Ledesma tiene una trayectoria por tercera y cuarta división de Argentina entre los clubes Atlanta, Fénix, Sacachispas y Olimpo, además jugar en la primera ecuatoriana con Mushuc Runa y Técnico Universitario.