Diego Reyes rompe el silencio: revela el motivo de su salida de Olimpia y por qué eligió a Real Sociedad y no a Potros o Victoria

-LA ENTREVISTA-

Ha vuelto al lugar que lo dio a conocer. ¿Ahora que tiene de diferente?

En aquella época yo quería darme a conocer. Allá por 2013 yo estaba pelando por un sueño y me esforzaba para salir a un equipo grande, llegar al extranjero y jugar en la selección, todo eso lo logré. Real Sociedad fue un trampolín para alcanzar lo que me propuse. Ahora llego al equipo en una instancia donde el equipo me necesita y con mucha más experiencia, más madurez y con la necesidad de sumar minutos para agarrar ritmo de partidos.

¿Cómo fue su primer cesión de entrenamiento?

Si, ayer fue mi primer entrenamiento porque yo quería jugar y quería que me inscribieran lo más pronto posible. Ya para hoy voy a poder jugar.

¿Qué siente que va poder revivir aquellos partidos en los que jugaban a las dos de la tarde y eran un dolor de cabeza para cualquiera?

Hoy me toca otra vez. Nosotros en aquella época siempre nos mentalizábamos a hacernos respetar en casa y en esta ocasión no pude ser la excepción.

¿Hay ansias?

No, me siento tranquilo, vengo de trabajar bien y siempre desde que estaba en Olimpia me preparaba estar listo para cuando me tocara jugar.

¿Qué le dicen en Tocoa cuando lo ven por la calle?

Más que todo en las redes sociales. La gente está muy alegre porque estoy acá, siempre me escriben o me comentan en mis cuentas. Yo siento en cariño que la gente me tiene aquí. Cuando llegue al hotel de concentración la gente me saludaba. Eso me motiva para hacer mejor las cosas.

¿Qué le puede aportar este Diego Reyes al Real Sociedad más allá de lo futbolístico?

Las experiencia, soy una persona que hablo mucho con los jóvenes, soy un futbolista muy positivo que siempre está dando lo mejor de mí. Eso inyecta ese extra que necesita el grupo dentro del campo.

¿Qué representa para usted luchar junto al Real Sociedad en contra del descenso?

Yo cuando llegue al equipo en 2013 estaba en las mismas condiciones que está ahorita y la sacamos, aún siendo muy jóvenes y sin experiencia. Eso es lo que hay que hacer este torneo ir partido a partido y dando lo mejor de cada uno.

¿Le quita responsabilidad saber que si no se logra el objetivo usted vuelve a Olimpia?

No me quita nada porque a mí me gusta representar de la mejor manera los colores que yo defiendo y lo hago a muerte, además yo traigo objetivos para este torneo y quiero cumplirlos porque si yo vengo solo a pasear o digo no importa que pase igual voy a volver a Olimpia el otro campeonato estaría muy equivocado.

¿Cuáles son esos objetivos?

Quiero Salvar la categoría, volver a sentir esa alegría de celebrar goles y disfrutar del fútbol que tanto me apasiona. También tengo mentalizado que cuando vuelva al Olimpia el torneo que viene poder ser más protagonista y tener un regreso en la selección. Todo eso sería muy lindo.

¿Por qué eligió Real Sociedad en lugar de Potros y Victoria?

Las opciones estaban, pero los dueños de mi ficha son Olimpia y yo antes de venirme firme una renovación de un año para poder salir a préstamo y ellos me dijeron que la decisión la tomara yo. Mi primera motivación aquí fue venir para ayudar al equipo que es de mi zona y tengo una buena relación con el presidente, él me dijo que viniera a ayudarles y ellos me iban a ayudar a mí y ese fue el acuerdo y sus palabras son muy bonitas. Quiero venir a aportar mi granito de arena.

Su salida de Olimpia, ¿cómo la toma?

Más que todo como una oportunidad para sumar minutos porque tenía claro que en el Olimpia no iba a tener mucha participación y la Real Sociedad me ofrece esa oportunidad y lo tomo con mucha responsabilidad.

¿Qué opina de la transición tan notable entre un lugar y otro?

Es muy diferente, claro, yo estaba en el club más grande de Centroamérica y venir al Real Sociedad es un gran cambio, pero me tocaba salir de mi confort, cuando yo decidí venir tenía claro a lo que me atenía, ya estuve aquí y tranquilamente puedo adaptarme. Me va servir mucho para mis planes.

¿Está claro que fue una decisión suya salir ?

Sí, ellos me querían mantener y yo agradezco mucho eso, pero yo quería sumar más minutos y tuve que decidir de esa manera, aunque no era como yo lo pensaba porque quería jugar en Olimpia; sin embargo, no había la posibilidad.

¿Por qué la tomó teniendo en cuenta que se viene Concachampions?

Es que yo pude estar ahí con el grupo, pero apoyando y no iba a tener la participación que yo necesito, por así decirlo, porque de los ocho partidos que se desarrollaron el la Liga de Concacaf yo solo sume 23 minutos ante el Municipal y yo no sabía que podía pasar ahora porque el fútbol es impredecible y uno no lo puede tener todo en la vida.

¿A usted le notificaron que no tenía espacio este semestre?

No, pero yo al profe lo conozco muy bien y ya días estoy trabajando con él, yo lo tomo por la pauta esa que ya días estoy con él y he tenido poca participación. Uno sabe como es esto del fútbol y en los hombres que él le tiene confianza. Yo le dije a que quería más minutos y me respondió que no me podía prometer que te voy a meter a jugar porque vos sabes cómo es esto. La verdad que no me gusta opinar mucho de las decisiones técnicas de los profes.

¿Es muy fuerte la confianza entre Troglio y usted para decirse las cosas de frente?

Sí, tenemos una bonita relación y estoy muy agradecido con él porque dio el visto bueno de la extensión de mi contrato. Está esa confianza de decir, bueno si vos crees que lo mejor es salir para foguearte en otro equipo hacelo. Yo para Troglio y Olimpia solo tengo palabras de agradecimiento y sé que voy a volver.