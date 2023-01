Técnico del Honduras Progreso: “¿Motivarlos para enfrentar al Olimpia? Eso no existe, los futbolistas lo hacen solos”

“Me pasa en los entrenamientos que los jugadores llegan en chancletas y solo habiendo comido churros y fresco. Les cuesta mucho ir al gimnasio y alimentarse bien. En Colombia, desde los 13-14 años, les enseñan que no deben llevar chanclas, y después del entreno comer sus frutas y proteínas, mientras que aquí son las baleadas y frescos, allá jugo naturales o agua”, dijo en entrevista DIEZ.

El Honduras Progreso inició el Clausura 2023 con una victoria de 2-1 visitando al Vida en La Ceiba. Este miércoles se miden al campeón Olimpia, que bajo el mando de Pedro Troglio ha sido invencible tras 12 partidos.

“Estos son los partidos que no necesitan motivación alguna. Ya venimos con el plus de haberle ganado al Vida, pero eso de motivar a los jugadores para enfrentar al Olimpia... eso no existe en ningún equipo de la Liga Nacional, ya con solo ver el calendario y ver que toca enfrentar al Olimpia, los muchachos se motivan. Para poderles ganar debés estar muy fuerte mentalmente, sino en cualquier genialidad un jugador de Olimpia te hará perder el partido porque por su jerarquía en cualquier momento anotan, así que ese es el secreto para empezar a sacarles un buen resultado”, puntualizó López.

Antes de que Jhon Jairo llegara al banquillo arrocero, Troglio avasalló a los ribereños con 6 de 8 triunfos, 30 goles anotados y cero recibidos. Desde que el colombiano arribó los resultados en contra han sido 2-0, 1-0, 1-1 y 1-2, contrario a los 4-0, 5-0 y hasta 7-0 que recibió en su momento la escuadra de la Perla del Ulúa.