Diego Vázquez da la cara tras derrota ante Real España y se queja del calendario de la Liga Nacional: “no nos protege”

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Qué le está faltando al Motagua que no levanta en los últimos partidos?

Fue un partido complejo para nosotros, teníamos muchas bajas, nos costó preparar el partido sin tiempo, tuvimos que poner un chico de carrilero derecho que recién llega, al principio lo hizo bien, luego se puso nervioso, por eso tuvimos que cambiar el sistema, tuvimos dos errores marcador, Real España nos hizo fácil los goles sin mucha generación de juego, terminamos perdiendo el partido, cambiamos cinco o seis jugadores que estaban frescos, pero es difícil confeccionar un equipo en un día.

¿Cuál es el mensaje que le manda a sus jugadores previo al duelo ante Cincinnati y qué opina del castigo a Rodrigo Auzmendi?

Del castigo no podemos hablar, ya sabemos porque después son más severos. El mensaje al grupo es que sabíamos que iba a ser complicado porque nos pusieron dos partidos de clásicos en medio de Cincinnati, la Liga nos debería de proteger, pero bien, gracias, sabemos que no hay protección internacionalmente.

Esta no es la realidad del Motagua por todo lo que hablamos y el mensaje es recuperar para ser el equipo campeón. Hoy ya están mejor Jorge Serrano y Denis Meléndez, Luis Vega no estaba en ritmo y Sebastián Cardozo no jugó por un golpe ante Cincinnati.

¿Está pagando un derecho a piso por ser campeón?

La realidad es que la Liga Nacional no nos protege, el torneo pasado en Concacaf jugamos con Águila y el presidente salió a decir que no, que no habíamos pedido, ahora todos votaron en contra, que el calendario este no lo aceptamos, es lo que tengo entendido, los que te tienen que apoyar no son los equipos, es la Liga, el presidente tiene que decir: “Tenemos un equipo que compite internacionalmente, por lo menos le daremos una semana”. Hoy somos nosotros, mañana puede ser otro equipo, no solo Motagua, en otras ligas de Concacaf sí los protegen el calendario.

LEA TAMBIÉN: Así quedó la tabla de posiciones tras victoria de Real España

¿Qué debe mejorar Motagua?

Este Motagua es un equipo remendado sin tiempo de entrenamiento y entre medio de un partido internacional difícil, hicimos un gran primer tiempo y luego nos caímos. Hoy sí no me gustó para nada, nos hicieron los goles fácil, tampoco se esforzó Real España, nos ganó de manera sencilla.