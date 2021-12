Diego Vázquez, a salvar la temporada y su puesto en el Motagua: Solo ser campeón le sirve para reconciliarse

Eso es algo que el argentino lo tiene claro, a pesar de decir en varias ocasiones que él tiene contrato con el equipo capitalino y que cuenta con el apoyo de la directiva. “No hablamos, pero el apoyo de los directivos siempre está; tengo contrato. Nosotros prometemos dar lo mejor de nosotros”, dijo antes de viajar a Guatemala.

LA DIRECTIVA HABLÓ

Antes del partido contra el Real España en San Pedro Sula, el presidente del ciclón azul, Eduardo Atala, alzó la voz y dejó claro que si el club no logra ganar ningún título, será un fracaso; solo les queda uno en juego.

“Si Motagua no gana ninguno de los dos campeonatos será un fracaso en toda la temporada. Repito, este torneo será un fracaso completo no ganar un solo título”, dijo el jerarca.

A su vez, es sensato al decir que no harán una gran reestructuración en caso de irse en blanco en la temporada por el corto tiempo que hay de este torneo al otro, pero sentenció: “No vendría una reestructuración pero sí haremos cambios importantes”.

De momento se conoce que la cúpula dirigencial del Motagua no piensa en remover de su cargo a Diego Vázquez, quien tiene seis meses más de contrato con la institución, no obstante, no se descarta un cambio presuroso si los ánimos se caldean, todo esto en caso que se pierda la final de Liga Concacaf.

JUGADORES SIN CONTRATO

Los azules tienen en ‘capilla’ a varios futbolistas que finalizan ligamen tras el partido ante los Cremas del Comunicaciones y si no alzan el trofeo es casi garantizado que podrían ahuecar y dejar el barco azul.