Diego Vázquez se quejó del arbitraje, de la Liga y lanzó sus dardos: “Seguimos segundos y somos el único en Concacaf”

A Diego le volvieron a consultar si siente afectado por el arbitraje y la Liga. Esto respondió. “Comenté dos jugadas, ¿puedo comentar creo no? Hasta ahí, nada más. Y vos qué pensás, que en Costa Rica suspendan un partido, que en Guatemala suspendan los partidos y a nosotros no nos dan ni un día...”.

“Si no es un tema menor lo que digo siempre, por ejemplo en Costa Rica, Alajuela y Saprissa suspendieron sus partidos y nosotros en nuestra liga, cuando es Motagua internacional, no le ayuda nadie, van a decir cualquier cosa, que es excusa, pero es un tema importante. En Guatemala creo que también, Antigua suspende los partidos y acá no nos dan ni siquiera un día”, expresó Diego .

En cuanto a su sistema de juego, Diego Vázquez dice que prácticamente juegan con tres delanteros.

“Es por el sistema que jugamos, ¿sabes qué es el sistema? ¿cuál es? Jugamos 4-5-1, me parece que se están equivocando porque con ese sistema prácticamente jugamos con tres delanteros, dos extremos que son el panameño y el zapatilla. Puedes decir que jugamos con un punta referencial, de área, eso te acepto, con ese sistema hemos hecho muchos goles y para responderte, esto lo dice Bielsa no lo digo yo, vos podés tener seis delanteros en el área, pero si no les llega la pelota no sos ofensivo, no tiene nada que ver con cuántos delanteros jugamos”.