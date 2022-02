Diego Vázquez tras vencer al Real España: “Esa estadística no la comparto, es para apóstoles del fracaso”

Al argentino le recordaron la racha de 8 partidos al hilo que tenía su equipo sin ganar entre el torneo doméstico y Liga Concacaf y no vaciló.

“En la racha están equivocados, porque si te cuenta las semifinales ante Forge FC donde pasamos ante un gran equipo, pasar un torneo internacional es negativo”, estamos todos locos. Esa estadística tuya no la comparto. Es para los apóstoles del fracaso que siempre buscan lo negativo”, comenzó explicando en rueda de prensa.

Y agregó: “¿Comparar un torneo con otro? me estás metiendo un torneo internacional y el (certamen) pasado. Van tres partidos y tenemos cuatro puntos, ganamos el primer clásico acá que es positivo. Hicimos un mal partido, acepto, con Honduras Progreso con jugadores con covid y bajas. Con Vida un tiempo bueno y uno malo, hoy con todo el plantel se vio un Motagua, no ideal porque siempre queremos mejorar, pero se vio otra cara, que somos competitivos y que vamos a pelear. Esta estadística mala leche no la acepto”.