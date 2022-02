Martín García sobre derrota ante Vida: “Los errores infantiles que cometimos nos golpearon duro”

Y agregó: “A veces ese tipo de cuestiones terminan de desestabilizar un poco porque los jugadores de Marathón terminaron fastidiosos. Al ser tan enérgica la protesta, me da pensar a mí que era saque de arco. En lo demás hicimos un gran partido, intentamos jugar, pero volvemos a cometer errores que nos pegó caro”.

En lo demás, manifestó su molestia por la derrota debido a errores que tildó como “infantiles”. “No me gusta que me hagan goles, prefiero terminar 1-0 o 2-0, que 5 a 3- o 6 a 4, tratamos de darle un orden al equipo y hoy no lo tuvimos, queríamos resolver individualmente cuando no lo teníamos que hacer, así vino la jugada del tercer gol. Son errores infantiles que cometemos que terminan golpeando duro”, manifestó.

El próximo desafío de Marathón será ante Real España, un clásico sampedrano atractivo que espera culminar con triunfo para enderezar a la plantilla verdolaga camino a sus objetivos.