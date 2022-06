Director de la Policía anuncia investigación sobre muerte de aficionado; familiares aseguran que no hubo enfrentamiento y fue desviado en el camino

Según versiones, había decidido presentarse ante autoridades del Ministerio Público, tras las alertas y recompensas por su paradero, al quedar captado en videos y fotografías por su agresión a una joven agente de la policía nacional, pero dicha entrega no se concretó y, horas después de su muerte, autoridades revelaron los hechos relacionados a sus últimas horas con vida.

“La persona que falleció es conocido en el bajo mundo con el alias de “Palabrero” y su nombre es Wilson Pérez Hernández, originario de Villanueva, Cortés. Se trata de un individuo con categoría dentro de la organización de dar diferentes directrices”, detalló el comisionado de la Policía Nacional, Miguel Martínez Madrid.

FAMILIARES DE PÉREZ HABLAN

La versión presentada por la Policía donde aseguran el aficionado agresor murió en un enfrentamiento no es aceptada por sus familiares, quienes aseguran que Wilson Omar Pérez, de 21 años, no tuvo oportunidad de defenderse ya que fue interceptado el martes cuando iba camino a un canal sampedrano buscando entregarse a las autoridades y evitar lo que finalmente sucedió, su muerte.

Sus familiares, quienes viven en la Colonia Municipal de Villanueva, Cortés, denuncian que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se presentaron el lunes y realizaron tres disparos tratando de amedrentarlos e incluso agredieron a la madre y hermano de Wilson.

“Cuando llegan ellos comienzan a intimidar a mi hermana, a una hembra la van a humillar, eso fue el lunes a la 1:00 pm, ellos vinieron y querían documentos a huevos y el pecado mío fue preguntarles dónde estaba la nota o orden de allanamiento para venir, yo estoy de acuerdo que lo busquen, pero si me atacás te ataco”, expresó Jerry, un joven no vidente hermano del ahora occiso.

“Hay otra situación, si hay un enfrentamiento cómo es posible que solo él aparece tiroteado, en las condiciones de nosotros cómo vamos a tener una (arma) 9 MM, mirá la casa, cómo es posible. Él no pertenecía a ninguna mara, los responsabilizo por lo que sucedió”, siguió diciendo Jerry en declaraciones a HCH.

“No se metía con nadie”, aseguran familiares Familiares del joven Wilson Pérez asistieron al Hospital Mario Catarino Rivas para reclamar su cuerpo y proceder a darle sepultura.

”POBRECITO, ÉL SOLO TRABAJABA PARA TOMAR”

Don Vinicius Pérez, padre de Wilson, lamentó la muerte de su hijo y asegura que él no estaba enterado de lo que sucedía ya que él sale a trabajar desde las 5:00 de la mañana y no tiene redes sociales por lo que fue sorprendido sobre las acciones violentas del joven en el Olímpico.

El sexagenario se entristeció con el fallecimiento de su hijo menor: “Pobrecito él, solo trabajaba para tomar, no lo volví a ver después del domingo”, expresó.

Por su parte, su madre Adelina Hernández, dijo que “él solo era que tomaba y tenía su cosas del Real España y me dijo que no iba a ir con la camisa del España para no tener problemas con los motagüenses”.

La hermana de Wilson afirmó que “el día de ayer llegaron dos patrullas de la policía donde golpearon a mi hermano y mamá”. “Mi hermano era un joven donde se metía con nadie, era un güirro que no iba a la escuela” lamentó el familiar.

IBA A ENTREGARSE A TRAVÉS DE LOS DERECHOS HUMANOS

El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, también se pronunció sobre esta muerte y asegura que a través de un medio de comunicación sampedrano, recibieron el martes la información sobre la entrega de Wilson Pérez que finalmente no se llevó a cabo.

Aclara que en ningún momento el fanático aurinegro se comunicó directamente con ellos, “uno quisiera que las cosas no pasaran, estaba en juego no solo la vida de Wilson, sino la de Alexander que a través de los medios pudo salir y establecer que él no era la persona y que iban tomar su fotografía, esto fue el poder de las redes sociales y se viralizó y se dio algo que pocas veces sucede, la gente se solidariza con alguien de la policía y condenamos ese hecho de darle el puntapié y darle por la espalda”.

“Ayer -martes- fui contactado por un medio de San Pedro Sula, lamentablemente estoy en Tegucigalpa e hicimos las coordinaciones para que el Conadeh pudiese estar presente, inclusive mandé el contacto del comisionado y así se iba a hacer”.

“El muchacho no se contacta con nosotros y vale más porque aquí la suspicacia ya sabemos cómo es y se hubiesen dicho muchas cosas, pero fue con otra persona que estábamos haciendo o preparando la entrega, si hubiese estado en San Pedro lo voy a traer personalmente porque donde estaba no era el lugar de él, estaba escondido, pero con todo el estigma andaba temeroso de lo que pudiera haber pasado”.

Y cerró: “Tenía en contra a la policía ofreciendo 100 mil lempiras y todos que irían capturarla y cuando quería entregarse, siento que ya era tarde y no permitió que lo fueran a traer, sino que iba llegar al lugar y ahí estaban los del Conadeh, pero en el camino se encuentra una patrulla de las fuerzas nacional de maras y pandillas y no sé lo que pasó ahí, ellos establecen que hubo una refriega y ahí salió herido un agente de la policía y fue murió el muchacho Wilson, esas son las versiones, nosotros hacemos las investigaciones de rigor