Supuesto agresor de la policía en el Olímpico sale al paso y desmiente que es el hombre viralizado en redes sociales

Ante ello, el hombre de 29 años Alexander Cruz Méndez no podía salir de su casa, en el departamento de Colón, donde su comunidad en Bonito Oriental lo apoyó para que alzara la voz y desmintiera lo que se refleja en todos lados.

“Durante el partido yo estaba haciendo una plancha en la letrina de la casa. Yo casi no salgo, solo a trabajar en ciertas partes, ahora ya no puedo salir”, confesó Alexander Cruz.

”MI vida cambió desde el domingo. Necesito que la gente me apoye y borre todo con lo que me han manchado”, agregó Méndez.

”La mera verdad que yo no tengo nada que ver en eso”, dijo el ciudadano a micrófonos de HCH, donde confesó que teme por su vida.

Las redes sociales han sido duras con el colonense, que reveló su calvario: “Toda la gente me ha mandado mensajes, me juzgan, me maltratan. Yo solo los ignoró. Algunos mensajes dicen ‘cuando te agarren culero, te van a matar’”.

Sobre si teme por su vida, Méndez contestó con un rotundo “sí”.

Posteriormente, HCH se pudo comunicar con la Policía Nacional que aseguró que el hombre en cuestión “no tenía nada que ver” con el sujeto al que aún continúan buscando y por el que ofrecen 100 mil lempiras de recompensa al que divulgue su paradero.