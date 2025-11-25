Dixon Ramírez se desahoga tras la lesión, su dura carrera, la selección y la muerte de su hijo: "he sufrido demasiado"

Además, recordó que sufrió mucho con la no clasificación de Honduras a United 2026 porque soñaba con estar en la Copa del Mundo.El acercamiento con Dios ha sido una decisión que tomó Dixon y no ocultó el agradecimiento que tiene con Real España y su afición porque han estado pendientes de él en lo días más duros de su vida.<b>ENTREVISTA CON DIXON RAMÍREZ</b><b>Creo que en términos generales ha sido un 2025 un poco complicado para usted. ¿Cómo lo podría describir?</b><br />Le honro a Dios que hoy tengo un día más con salud y sanidad aquí. Ha sido un año para mí demasiado duro, demasiado complicado. Con lo que pasó de mi bebé y lo que me viene a pasar ahorita, la lesión. Pero Dios es el que toma el control de todo.<b>Antes de desglosar lo que ha sido el año en general, quiero recordar sus inicios en el fútbol. ¿Cómo arrancó en esto de la carrera futbolística?</b><br />Yo primero fui al Vida a probar. Ahí me quedé, pero mi mamá me dijo que me hiciera el estudio y me fui para el pueblo.<b>¿De dónde es originario?</b><br />Yo soy de Río Esteban, de Balfate, Colón. Y de ahí mi tío ‘Machuca’, Marlon Ramírez, me miró. Él iba para Juticalpa, entonces me dijo al instante que me iba a llevar para allá y me fui con él.<b>Luego se dio su paso al Honduras Progreso, si no estoy equivocado, ¿no?</b><br />No, me fui para donde Mauro Reyes; me llevó para Santos, de Siguatepeque, segunda división. Me llevó para ahí, luego vino la pandemia y nadie jugaba. Entonces me fui para el pueblo y ya cuando comenzó otra vez el torneo me fui a probar donde era el Honduras Progreso.<b>Ahora está con Real España. ¿Cree que el camino ha sido duro?</b><br />Sí, la verdad lo he sentido muy duro. Lo he sentido muy duro porque a mi edad he sufrido demasiado y he recorrido demasiado buscando la oportunidad. Gracias a Dios pude llegar.<b>¿Luego de mucho trabajo llegan los frutos?</b><br />Sí, gracias a Dios que vino esa oportunidad. Me ha llamado el profe a ir a la Selección. Él ya venía viendo el trabajo que yo venía haciendo. Cada torneo yo mismo me enfocaba en exigirme más. Tenía que dar más y yo decía: me van a llamar a la Selección. Y gracias a Dios me llegó la oportunidad.