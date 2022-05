Eddie Hernández revela el error de Pablo Lavallén: “No vi tan sabio el llegar y cambiar las cosas radicalmente”

Si en el área muestra convicción para cabecear, ante la grabadora no lo tiembla la voz para revelar cuál fue el error de Pablo Lavallén en el Olimpia. “Con Troglio pasaron cosas peores y logramos el objetivo”, engancha Eddie Hernández, una de las tantas bajas del León.

Hoy, fuera de los Blancos, el espigado atacante lamenta su partida de la cueva, pero se esperanza con que “ojalá en un futuro muy cercano toque volver”. Sincero, como pocos, reconoce que con sus números del último Clausura “no podía ir frente a la directiva a pedir una renovación”.

Definido como alguien que no le gusta tener mucho contacto con los medios, el delantero decidió hacer una excepción para atender en forma exclusiva a OPSA. Solo pide una condición: “Poner lo que digo exactamente y no generar polémicas”. Está bien, Eddie, adelante como este mano a mano.

¿Fue inesperada la noticia de que no continuaba en Olimpia?

Siendo honesto, no me esperaba la salida del equipo. Era consciente de que los números no me avalaban, los números tanto en goles como en oportunidad dentro del campo no me avalaban para ir delante de la directiva y pedir una renovación. Obviamente uno espera que ellos sean los que tomen esa decisión y poder valorar lo que uno ha hecho en el equipo. No puedo cerrar las puertas del club. Ojalá que regrese algún día porque el 95 por ciento del tiempo que estuve en el equipo fue de éxitos para mi carrera.

Sé que ha recibido muchos mensajes de apoyo de los olimpistas, ¿qué significa eso?

Muchos aficionados de Olimpia me han hecho saber el cariño que me tuvieron o que me tienen por lo que logramos en el equipo (27 goles y un tetracampeonato). Yo siempre traté de ser profesional en todos los aspectos con esa camiseta, que yo sé que es muy difícil, llevar ese escudo de Olimpia y cargar con eso. La gente me ha escrito y me ha hecho saber que se ha soprendido por mi salida y esperaba que tuviera un poquito más de oportunidad, pero la directiva ha tomado a bien el no seguir y uno es profesional. Ojalá que en un futuro no muy lejano podamos regresar y si no siempre voy a estar agradecido por todo lo que pude lograr, todo lo que viví en el equipo fue algo muy grandioso para mí y mis seres cercanos. Ellos sin duda pudieron disfrutar de ese tetracampeonato que se consiguió. Es algo muy difícil. Eso siempre lo vamos a recordar.

¿Cuáles fueron los momentos más especiales que vivió con Olimpia y que nunca olvidará?

Lo primero fue el campeonísimo, por el récord de puntos que se hizo en ese torneo, por todo lo que se consiguió, solo perdimos dos partidos en todo el campeonato con el profe Troglio. Se logró un campeonísimo de una forma extraordinaria. Y en lo personal me fue bien en el campeonato, quizás no pude tener una mayor cantidad de goles, pero pude ser clave en ese campeonato. Me quedo con eso, porque además fue mi primer título. Otra es el hat-trick que marqué contra Marathón en el Yankel. Eso fue algo que lo disfruté mucho porque pudimos quedarnos con las vueltas. Recuerdo que no veníamos muy bien y teníamos que obligatoriamente ganar ese partido y se dio así. Sabemos que Marathón siempre nos complicaba la vida y más en el Yankel. Ese partido iba a estar bravo y yo pude aportar con ese triplete para que el equipo se quedara con más que tres puntos.