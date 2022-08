Edrick Menjívar lamenta el poco apoyo con el calendario, habla de cuál es su objetivo para este torneo y lo que piensa de ir a Olancho

“La seguidilla de partidos comenzó el domingo pasado, ya en una semana jugaremos tres partidos, no es lo más ideal y lo peor jugando un torneo internacional que se representa al país, pero son decisiones que están fuera de la mano de uno. Como jugador me gustaría que pensaran más en la parte física de nosotros y lo que toca es prepararnos bien para sacar todos los resultados”.

Con varios encuentros disputados en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, el experimentado arquero de los leones reconoce que les viene muy bien esta instalación deportiva.

“Es una cancha que nos gusta por el tamaño, dimensión, el ambiente que se vive. Creo que a uno como jugador lo que más lo motiva es jugar a estadio lleno. Ellos se reforzaron con grandes jugadores y en nivel óptimo, seguro que mañana revisaremos los vídeos de las virtudes y defectos de ellos”.

Pese a que solo van tres jornada disputadas y que ya se encuentran en el liderato, el jugador del club reconoce que, “la camisa del Olimpia siempre exige pelear por el primer puesto y lo buscamos torneo a torneo, unas veces se logra y otras no porque los otros equipos se prepararon con los mismos objetivos. Sabemos lo que representa el profe, la idea que tenemos y lo hemos acatado desde la primera vez que vino”.

Menjívar se ha propuesto nuevamente ser el portero menos batido al final del campeonato Apertura y confiesa lo que hace previo a cada compromiso.

“Uno como portero le motiva no recibir goles, siempre salgo a buscar eso, algunas veces se me da y otras no. Siempre veo los partidos cuando me anotan gol o no, para así mejorar. Estos tres partidos han sido positivos en lo personal”.