Nuevo Clásico y Olimpia con dura visita: Así se jugará la jornada cuatro del Apertura 2022 y los canales que transmitirán los partidos

Cierran la jornada en el Morazán Real España vs Victoria. Los dirigidos por Héctor Vargas buscarán recuperar el rumbo luego de caer en Tocoa.

Jornada cuatro Apertura

Sábado

UPNFM vs Honduras Progreso (5:00 P.M - Tigo Sports-)

Vida vs Real Sociedad (7:30 P.M - Tigo Sports -)

Domingo

Olancho FC vs Olimpia (3:00 P.M- Tigo Sports -)

Motagua vs Marathón (4:00 P.M - TVC -)

Real España vs Victoria (5:00 - TVC -)