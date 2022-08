Se reivindicó: Francisco Martínez revela el lindo gesto que tuvo Bryan Beckeles tras cuestionar su convocatoria a la Selección de Honduras

La convocatoria de Francisco Martínez al microciclo de la Selección Nacional de Honduras generó una serie de repercusiones en el fútbol hondureño; unos destacaron a Diego Vázquez y otros lo cuestionaron por llamar a un jugador que formaba parte en ese momento de los Pumas FC de la Liga Mayor en Las Vegas, Santa Bárbara. Uno de los críticos del seleccionador nacional fue el defensor Brayan Beckeles, el jugador del Olimpia arremetió contra Vázquez y se llevó de encuentro a Francisco tras ser convocado a la escuadra hondureña.

“Siempre me he mantenido al margen, no había visto la convocatoria, pero a veces siento que hay decisiones y mi punto de vista es otro. Creo que en la Selección no es por un partido que te tienen que llamar, porque jugaste bien una noche, es un proceso de día a día”, señaló Beckeles el pasado 2 de agosto. Y añadió: “Si él llama a quien le guste o no, debe saber qué le parece, pero en el fútbol hay una identidad y respeto a los jugadores, ya que la Selección Mayor no es para inventar o experimentar, sino para trabajar y lograr los resultados que al final es lo que todo mundo quiere. No tenés que buscar que te quieran las personas”.

- LA REIVINDICACIÓN DE BECKELES Las críticas para el defensor del Olimpia no se hicieron esperar, ya que se llevó de encuentro a un jugador con muy humilde, quien fue el menos responsable de recibir una oportunidad en la H. Tras ello, de acuerdo a lo que Francisco Martínez reveló en exclusiva a Diario DIEZ, que el mencionado Beckeles posteriormente tuvo el bonito gesto de pedirle una disculpa y le obsequió calzado deportivo. “Beckeles habló conmigo y me pidió disculpas. Soy un tipo que no tengo rencor con nadie, cada persona tiene un punto de vista diferente y se respeta. Luego de hablar conmigo me mandó unos tacos (calzado deportivo)”, confesó el ahora nuevo jugador del Marathón.

¿Qué te dijo el jugador del Olimpia? le consultamos al centrocampista de contención y respondió: “Me llamó solo para disculparse conmigo y Edwin Rodríguez en la concentración, ya cuando veníamos después de almuerzo, me dijo que quería hablar, llegamos y me dijo que Beckeles me los había mandado (llegó al hotel) y me mostró los tacos”. El jugador, originario de la aldea Santa Elena del municipio de Santa Cruz de Yojoa, le dio palabras de reflexión al mundialista hondureño en el 2014, con quien considera que no hay ningún rencor. “Le dije que no se preocupara y Dios lo siga bendiciendo como lo ha bendecido ya que somos seres humanos y hay que tener amor al prójimo”, puntualizó.

EL “ÁNGEL” DE “PACO” Francisco Martínez vivió una serie de anécdotas en la Selección de Honduras. Ángel Tejeda, delantero del Motagua, fue su compañero de habitación en el microciclo y lo sorprendió con un gesto que le previno de atravesar por un momento penoso. “Yo jugué mi final en la Liga Mayor con unos tacos humildes (Adidas Copa) que estaban medio rotos. Cuando me llamaron a la Selección le dije a un tío que me los costurara, intenté conseguir otros, pero no pude”, relata “El Chelito”. “Cuando ya me puse mis tacos el día del primer microciclo vi a todos los jugadores de primera con sus buenos tacos, mientras que los míos se me rompieron cuando me los puse”, agregó.