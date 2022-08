¡Exclusiva! Francisco Martínez se destapa: Su fichaje por Marathón, lo que hará con las piñeras y su primer salario en Liga Nacional

Sí, es un sueño no solo para mí, también para toda la aldea ya que se sienten orgullosos. Aquí han habido buenos jugadores y lastimosamente no han recibido la oportunidad. Cuando debute en primera harán carnaval.

Me siento bastante diferente, ahora me siento un jugador profesional. No es que no lo era antes, pero estaba en categorías menores y ahora estamos en una liga de máximo circuito.

Los medios a veces le ponen un poco de más, pero me toca seguir humildemente. Me queda trabajar nada más.

Ha sido un sueño. Todo se me dio como dicen, al revés, primero yo aspiraba a Liga Nacional y después por qué no selección. Mi caso es diferente, ahora hay que aprovechar la oportunidad y trabajar cada segundo para conseguir el objetivo.

Vamos a seguir siempre con humildad. Platicaba con los directivos del Marathón que si el día de mañana me quería llevar a mi familia y me dijeron que no habrá ningún problema.

Toca irme. Como dicen, tal vez no me voy a perder porque nunca he salido de mi pueblo, tenemos amigos que nos están apoyando y a disfrutar esto.

Yo no sabía nada de eso. Después del microciclo el presidente del Marathón y el de los Pumas FC estuvieron manejando conjuntamente el tema. El domingo, cuando tuvimos un amistoso contra el Independiente de Siguatepeque, me dijo que había una buena noticia y me lo dijo con el corazón partido porque no quería que me fuera a ningún lado. Al final nos reunimos y me dijo que estaba la posibilidad de irme al Marathón.

Será un poco difícil para ellos, pero casi no me tenían en casa ya que solo pasaba enmontañado.

El presidente de los Pumas me preguntó: ¿qué posibilidad tenía de irme?. Le dije con el corazón partido que era buena oportunidad en mi vida, que era algo bonito para que el profe Diego Vázquez me siga convocando.

Yo ya quería irme al desvío a esperar a la Selección, me dijeron que a tal hora pasaba y ya quería irme con mis cosas, si es posible a dormir para que no se me pasara el bus.

Estaba en mi casa después del partido, descansando, pues miré que me escribió Luis Brevé diciéndome que el profesor Diego me había convocado a un microciclo. En este instante empezó algo emocionante en mí, comenzaron a sudar mis manos y no lo podía creer, decía en mi mente si era verdad o mentira, pero Dios está en el asunto.

La fama si uno no lo demuestra, no hace nada. Creo que le preguntaron a otros compañeros del Marathón si me habían visto y se fueron por lo futbolístico y no por la fama.

¿Crees que no fue un trato apropiado que te dieron al decirte que fueras ya con un pago no rentable?

Ellos me habían contactado directamente a mí. No habían hablado con el presidente de los Pumas FC y ellos me decían que solo tenía para decidir ahora, pero les dije que no, ya que íbamos a manejar eso con calma para ver si salía otra oportunidad.

Una noche antes no podía dormir, me daba vuelta de un lado a otro. Viajé hacia abajo y cada bus que pasaba por la carretera yo volteaba a ver si era de la selección, pues estaba muy ansioso. Cuando lo vi lo tomamos con mucha calma.

¿Estabas nervioso al ver a los seleccionados en el autobús?

Venían los seleccionados del Marathón: Clayvin Zúniga, Edwin Solani, Luis Vega y Allans Vargas. Iban dormidos, cansados ya que venían de Tocoa.

¿Qué te dijeron los jugadores que iban contigo en el bus?

Allans Vargas me saludó cuando entré. No pudimos conversar nada porque no había agarrado confianza con ellos, así fue el camino hasta que llegamos a Tegucigalpa y empezamos a charrear un poco.

¿Qué pasaba por tu mente cuándo ibas en ese trayecto rumbo a Tegucigalpa?

Iba muy ilusionado, ya con ganas de llegar y cuando arribamos uno no tiene mucha experiencia. Estuve preguntando de lo que tenía que hacer en el hotel y todo eso, ya que es muy difícil porque uno no está acostumbrado a esas cosas. Le pregunté a uno de los de la Selección, que cómo hacíamos con mi llave porque Ángel Tejeda se había llevado las dos, logramos sacarla y la puse en el elevador.

¿Qué te dijo Ángel Tejeda cuando supo que iban a compartir habitación?

Muy tranquilo y yo me sentía uno más en la selección, con confianza, aunque no dejaban de estar los nervios, pero gracias a Dios estuvimos de la mejor manera.

¿Qué lograste hablar con Ángel Tejeda?

Platicamos el paso que tuvo él en Necaxa, Atlético Choloma, todo eso estuvimos platicando. Luego me preguntó sobre mi equipo, le comenzamos a contar mi historia.

Cuando llegaste a la concentración y ves a todos los jugadores de primera, ¿te sentiste como pez fuera del agua?

Cuando compartimos en los alimentos yo volteaba a ver a todos. Soy bien preguntón porque a veces uno no conoce el equipo en el que está, poco a poco iba agarrando confianza y platicando con ellos. Clayvin Zúniga me dijo que me sentara donde estaban todos, que todos eran una familia, si me dan confianza soy un tipo que después no me aguantan.

¿No te sentiste como el nuevo?

No, yo me sentía como uno más en la selección, como que estaba en mi barrio. Siempre con el respeto para los compañeros sin hacer nada fuera de lo normal, me preguntaban por el trabajo duro.