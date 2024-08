Edrick Menjívar lo dice sin tapujos: ¿Necesita Honduras a Yustin Arboleda? ¿Liga Nacional o Copa Centroamericana?

Sobre sus penales atajados, se refirió. “Es algo que siempre he trabajado, contra Seattle, una tanda contra Motagua, es algo que se trabaja y a veces sale y a veces no, en la final ante Marathón lo practicamos y Alexy Vega lo metió, al final es un poco de suerte también”.

“En este torneo un partido que haces mal y podes quedar fuera, el torneo pasado empatamos en casa ante CAI y perdimos de visita ante Real Estelí y quedamos fuera; la enseñanza que nos dejó fue no relajarnos y pensar que no hay rivales fáciles, antes Olimpia iba a Nicaragua y decían que íbamos a ir a golear y este equipo se metió a la final, no hay que relajarse”, afirmó.

Por último mencionó la hipotética convocatoria de Yustin Arboleda a la Selección de Honduras. “Eso ya depende del profe, a Yustin le tengo mucho aprecio, ya si el profe lo llama, lo acuerparemos y será uno más. Siempre he dicho que en la selección tienen que estar los que vienen haciendo las cosas bien y que tengan méritos, Yustin tiene características para ser llamado, pero tiene que mostrarlo día a día”.