Troglio, cara a cara con el árbitro que determinó su expulsión en el Victoria-Olimpia, ¿qué se dijeron?

La intención de Pedro Troglio era dejar las cosas claras y constatar los insultos que Ordóñez le profirió para que él reaccionara como lo hizo, que de igual forma afirmó que no debió de hacerlo.

“Él me insulta, me dice ‘mama verga’ y ‘andate a la pija’, una cosa así, por eso yo me regreso y le digo esa palabra ‘quién sos, la concha de tu madre’ y le respondo a la provocación”, reveló a DIEZ el técnico sudamericano.

Hoy la Comisión de Disciplina los escuchó a los dos y todo quedó saneado entre ambas partes, Troglio se defendió y fue escuchado, mientras Allan Ordóñez también expresó su sentir.

La reunión duró unos 45 minutos, y aunque no hubo un pedido de disculpas de ninguna parte, todo fue en buenos términos. Será la Comisión de Disciplina que determinará el castigo de ambos, si es que el árbitro será sometido a una infracción.