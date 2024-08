Gustavo Reggi señala errores del árbitro Nelson Salgado y elogia a Menjívar: “Hubo un penalazo contra Benguché”

Olimpia sigue amargando al Motagua en los últimos segundos de los clásicos y este domingo 18 de agosto no fue la excepción en el Nacional Chelato Uclés.

Después a nivel de juego “Caracol” no tuvo tapadas de triangulación y que hayan entrado por el medio, lo de ellos eran centros, faltas cometidas por los costados, sabíamos que eran un fuerte de ellos, era para neutralizarlos.

Nos faltó un poco en la finalización, es un clásico con un rival que no te deja llegar con facilidad, pero la idea que habíamos tenido entre semana era lo que veníamos a buscar más allá que lo que uno quería con el triunfo.

El asistente técnico blanco mostró su molestia con el árbitro Nelson Salgado, a quien señaló de no haber pitado un penal en presunta falta contra Jorge Benguché , ¿qué dijo de Édrick Menjívar ?

Llegó el empate, pero Olimpia bajó su eje de ataque

Por ahí hay momentos que uno elige mal el camino, los primeros minutos fueron bárbaros, fueron jugadas que hicimos en el primer tiempo y no pudimos concretar. Por ahí Edwin concreta con una buena pegada desde afuera, esa era la idea. Después por ahí confundíamos un cambio en diagonal, en orientación donde estábamos mal ubicados, pero en el segundo tiempo tuvimos mucho volumen de juego, ellos tienen un fuerte que es la pelota parada, cualquier toquecito era falta, a ver si vemos la jugada en el que Josman se iba solo, y Santos se le tira entre las piernas y no cobra nada. Después algún empujón o soplido te cobraba falta, se hace difícil.

Entras en una charla antes de empezar el torneo, te explican el tema de las manos, que cuando no es intencional y vienen de un otro jugador y la cercanía nos dijeron que no, pero siempre es la interpretación del árbitro, la interpretó así, pero hubo un penalazo a Benguché en el que estaba cerca el árbitro, fue a los tres minutos del primer tiempo, le costó pitarlo, no sé si porque iban cinco minutos, pero en general ha sido un clásico duro como viene siendo año tras año, hay cosas para mejorar, esto recién comienza, pero tenemos la mente muy clara de lo que queremos, vamos en busca de eso.