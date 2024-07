Edrick Menjívar revela las ofertas que tuvo del extranjero, la exigencia de Troglio y su anhelo en la Selección

Más allá de este galardón recibido, Menjívar sabe que las críticas siempre van a llegar en su carrera y confiesa que eso lo toma sin problemas y las sabe manejar muy bien.

“A mí me gustan las críticas, me motiva, es normal cuando lo hacen, cuando no ganas lo hacen y eso lo entiendo”.

En lo que respecta al nivel del equipo y las razones para seguir por la misma racha. “Troglio nos put.., no nos deja relajar, además tenemos la casta y la afición siempre te dice que quiere otro campeonato y eso te motiva a entregar títulos”.

Y añade. “Él (Troglio) entiende como tocarle el ego, cuando hay que regañarlo, darle cariño y creo que esos son los logros a parte del trabajo que hace”.

También destaca: “Somos un equipo con mentalidad ganadora, tenemos grandes jugadores y el gran talento”.