Yeison Mejía, jugador de Motagua, menciona los equipos que le pueden cortar la hegemonía a Olimpia

“Inicia un nuevo campeonato, en lo personal me siento bien, hemos tenido una buena preparación todo este tiempo, los partidos en Estados Unidos nos sirvió y tanto en Tela, donde los trabajos fueron de mucha exigencia, primeramente Dios podamos iniciar con pie derecho el campeonato”, expresó.

Las lesiones han perseguido en los últimos torneos a Yeison Mejía, algo que le ha afectado y mucho.

Ver también: Confirmado: Esteban Giraldo, el segundo extranjero que ficha Lobos de la UPNFM en su historia

“Siempre que paso por un buen momento me termino lesionando, el torneo pasado por fortuna no me fracturé perdiéndome casi por siete meses, solo fue un esguince de grado dos, pero siempre me propongo ayudar al equipo, estando en mi nivel ayudo a mi equipo con goles y asistencias”, dijo.

Yeison Mejía también agregó que el tema mental es clave para alcanzar los objetivos esta nueva temporada. “Hay que ser constantes y trabajar en lo mental, ya que los campeonatos que se nos han ido han sido por minutos, hay que iniciar de la mejor manera, estar concentrados para sacar los resultados positivos”.

Y siguió: “Hay que estar concentrados tanto los jugadores que están arriba como abajo, hemos trabajado bastante, el profe nos ha metido eso en la cabeza que no podemos jugar un partido bien solo 30 minutos o medio tiempo, hay que estar enfocados hasta que pite el árbitro”.

Yeison Mejía tiene claro que en Motagua la obligación es ganar campeonatos y esperan lograrlos esta nueva temporada.

“Hay una gran exigencia cuando estas en equipo grande, la afición y la directiva te exige eso, estar en la cima peleando el primer lugar, creo que hemos estado cortos, nos hemos quedado al margen de los títulos, pero primero Dios este torneo se nos pueda dar”, afirmó.