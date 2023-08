Edrick Menjívar le pone el pecho a las balas: “Si por alguna desgracia nos toca quedar eliminados que nos putee*”

Es el trabajo de ustedes y cada uno debe buscar sus beneficios. Creo que cada jugador que se pone esta camiseta sabe de la responsabilidad que tiene. Sabemos que sí es un duro golpe para Olimpia quedar eliminado en esta instancia por lo que representa Olimpia a nivel de Concacaf viniendo de ser el último campeón. A mí no me afecta todo lo que han dicho, uno vive de la mano de la crítica, del periodismo, de la gente, porque es lo que representa el Olimpia.

Sabemos que no dependemos de nosotros mismos como hubiéramos querido para estas instancias, pero el grupo está bien, anímicamente está muy bien. Sabemos que tenemos que salir pensando en lo que podemos hacer nosotros en nuestra primera responsabilidad que es ganar el partido, después veremos si nos ajusta o no, pero la mentalidad nuestra es ganar el partido y si nos toca quedar eliminados, cerrar bien el torneo.

Es importante la victoria ante Motagua pensando en lo anímico

Sí es importante en lo anímico y lo mental, pero nosotros anímicamente no veníamos que hicieron ver. El equipo en la Liga Nacional todos los clásicos lo habíamos ganado, veníamos invictos, el equipo no venía mal. Ese primer tiempo contra Real Estelí nos está pasando factura, nos está no dependiendo de nosotros mismos, contra el equipo Panamá el equipo de ellos fue figura, supieron defenderse, no tuvimos la contundencia que sí tuvimos en el clásico.

En lo personal, ¿cómo tomas las críticas tras los malos resultados?

Depende mucho, porque hay gente que la crítica lo ayuda mucho a rendir, que lo exige más. En mi caso me exige más, me ayuda a salir más concentrado a los partidos. Es como en los partidos cuando paso peleando, me ayuda a concentrarme por la adrenalina, me hace enfocarme más en los partidos.