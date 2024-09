Edrick Menjívar revela si han hablado con Pedro Troglio sobre su futuro y el mensaje a los que criticaron al Olimpia

Tanto la afición como los jugadores teníamos la idea de quedar campeón de la Concacaf, creo que fue un golpe muy duro para nosotros, el equipo lo resintió y no hay que negarlo, la afición lo resintió porque siento tenemos el plantel para haberlo ganado, nos pasó factura y no logramos el objetivo que era primero pasar del grupo, quedamos eliminados.

Convencer a Troglio que siga en el club tras los triunfos

Sí, puede ser. Después de ese partido ante Real España no hemos vuelto a tocar el tema, pero creo que el profe es un tipo que le encanta estar en Olimpia, le encanta el país, tiene abierto como 10 restaurantes, no da descuentos ja, ja, ja... Pero los ha abierto.

Seguramente él al final tomará la decisión, no creo que dependa de si quedamos campeones para que él se quede, porque si de algo es consciente él es que en las buenas y no tan buenas él siempre está con nosotros. No es un tipo cobarde, trataremos de hacer las cosas bien para apoyarle en ese sentido, que él pueda tomar la decisión de quedarse si así lo desea. Sabemos que se ha ganado el derecho de poder irse cuando él lo desee, ojalá que no se haya terminado el ciclo porque esta generación tiene mucho por ganar, no nos hemos conformado todavía, él es el capitán de este barco y seguramente queremos ir de la mano de él.