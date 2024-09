Carlos Pineda destacó discurso de Troglio, jugadores a seguir de Real Sociedad y elogió a Héctor Vargas: “no es un tonto”

Costó la regularidad: “Siento que era más que los resultados no se nos daban, llegamos a la portería y no se marcaba. Ahora nos llegan menos y siempre es meta que no nos anoten, tenemos buenos delanteros que siempre anota. Entró Solani y volvió a marcar. No es tan fácil, pero hemos mejorado, debemos estar finos a la hora de defender y atentos a la hora de anotar”.

ADN se había perdido: “No se había perdido, contra Antigua no quiso entrar el balón. Y toca, es parte del fútbol, debemos de tener esa hambre de ganar, que tenemos que hacer las cosas bien. Olimpia no baja los brazos, tenemos personalidad y tienes que dar ese extra, eso para en el equipo”.

El cambio en un mes: “Es poco, los partidos pasan por detalles. Estamos más finos, pendientes de esos detalles y no descuidarnos, no tener esas desconcentraciones de decir que el partido está resuelto. Hay que meterle al partido, para ganar debemos superarlos”.

Héctor Vargas, el DT que te comparó con Iniesta: “El profe tiene mucho tiempo en Honduras, no es un tonto, es un entrenador que sabe sacar el extra de sus jugadores, tiene experiencia como Rony, Diego, Ever, Deyron y esa experiencia. Cuentan con un equipo compacto, están bien dirigidos, es un lindo desafío. No es un rival fácil, uno los mira”.

El discurso de Troglio: “Tiene buen lectura de juego, la cancha no te dejaba jugar mucho. Presionamos más adelante, ganar los balones divididos, tuvimos ese ida y vuelta, el cambio de Chirinos en la cancha le ayudó más a Benguché y estar con esa espinita de querer remontar, por ahí pasó más el pensamiento de ganar”.