Espinel define su estadio para la gran final Olimpia vs Real España y lanza advertencia: "vamos a intentar ganarla"

¿Este es el Olimpia que usted visualizaba en este tramo final de liga?

Como se dio el partido de hoy, así fue el campeonato, fue duro, siempre trabajamos para definir el campeonato, en líneas generales hizo un buen partido, queríamos más intensidad, acá se juega lo psicológico. En enero nos planteamos estar en la final, hoy se consiguió, estamos contentos. Pero estamos orgullos de haber conseguido el objetivo.

Se viene Real España en la final, ¿dónde le gustaría jugar la final de vuelta?

No me he puesto a pensar en la final, es muy fresco, lo van a definir los mejores equipos del campeonato, lo que dice que será un juego difícil. En cuanto al estadio no es de lo más lindo, pero sería bueno que estuviera todas las tribunas completas, lo merecemos por el campeonato que hemos hecho, debemos tener estadio lleno, tener ese clima. Hoy quiero detenerme a felicitar a la afición de Olimpia, hacen un marco tremendo, me detuve a ver la tribuna, para mí es algo que nunca me había pasado. Ojalá se pueda llenar. En lo personal, yo quiero seguir jugando acá de local.

¿Qué tanto valor le da al goleador Benguché y el regreso de Arboleda?

No son desconocidos en el fútbol hondureño, son jugadores de jerarquía, tenemos el gusto de entrenarlo, creo que cuando las cosas no se daban, teníamos la tranquilidad de que iba a estar. Jerry estuvo a punto de concretar, eso es una demostración de que por encima de la rivalidad hay un equipo. Hoy apareció Justin, no pueden jugar todos, pero hoy nos demostraron que están comprometidos con el equipo, porque cuando les toca actuar colaboran con el gol.