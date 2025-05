Espinel revela cómo resolvieron la crisis en Olimpia, elogia a Bengtson y envía advertencia: "No nos podemos relajar"

Para mí es un orgullo el primer día que vine a Olimpia, me siento sumamente privilegiado, nunca pensé estar en el lugar que estoy hoy, donde seguramente muchos quieren estar y yo soy, por eso digo privilegiado, lo disfruto todos los días, en los resultados buenos, en los malos, pero yo lo disfruto porque miro para atrás y cuando uno inicia la carrera, por ahí sueña con estar en un equipo grande y hoy me toca estar y poder terminar hoy para definir el campeonato, eso aumenta más todavía, no solamente el orgullo sino el compromiso y en cuanto al equipo, los cuento en un momento yo creo que muy bueno, pese a que hemos tenido en esta última reta mucha dificultad, en un par de semanas se nos ha pasado de todo, entre lesiones, enfermedades, pero bueno, ahí está el equipo, ahí es donde tiene que responder el equipo por encima de las indolidades, por encima de los nombres, por encima de los que han jugado más, aparecen jugadores por ahí que no han tenido mucho minuto y bueno, eso es lo que más me llena de orgullo a mí, como parte del cuerpo técnico, que era una de las tareas más importantes que teníamos, de tener todo el plantel pronto para cuando se necesitara y tenerlo motivado, que es lo más difícil, es la tarea más difícil, la de gestionar un grupo, un grupo de grandes jugadores que a veces no juegan mucho, minutos y sin embargo hay que mantener la motivación en alto para cuando se necesita, como se necesitaron para el jugador de hoy y creo que cumplieron y bueno, eso nos alienta a que tenemos que seguir por el mismo camino.

Puede ser, yo no sé si la intensidad o velocidad, sino que hubo charlas internas donde nos dijimos cosas para sumar, qué es lo que precisábamos cuando no se daban aquellos resultados, que está bueno hablarlo entre casa y por ahí faltaba un plus más, un plus más de cada uno de todos nosotros, me incluyo, a lo mejor yo no estaba dando el máximo tampoco y creo que ahí fue en esa charla con el apoyo incondicional de los directivos, de la gerencia, nos dijimos las cosas y creo que ahí fue la clave.

En cuanto a la semana larga, por supuesto, vamos a tener ahí una semanita y media, que va a servir más que nada para recuperar, hay algunos jugadores que ustedes no se dan cuenta, pero están jugando con lo justo por ahí, otros que se están recuperando y bueno, acá la idea es tener para el remate final a todo el plantel y como siempre digo yo, que me la compliquen todos, cuando digo me la complique, que todos estén bien, que todos trabajen, que todos estén en su mejor momento y bueno, eso hace elevar, como siempre digo, el nivel del plantel, como se demuestra cada vez que entra un jugador de la banca, no cambia nada, sigue el equipo con la misma intensidad y bueno, estamos convencidos que por encima de cualquier nombre, de cualquier jugador, el equipo está por encima de todo y trabajamos todos los días para que todos estén bien, para cuando nosotros lo necesitemos.

No, a ver, yo creo que la contundencia fue algo que hemos hablado mucho acá, que por ahí en otros partidos se ocasionaron muchas más situaciones y bueno, hoy estuvo la contundencia, creo que merecida y eso nos pone también muy contentos porque aparecen más de un goleador haciendo goles, es importante, defensa haciendo goles y eso es importante porque el equipo tiene que tener esa gama de soluciones cuando las cosas no salen y bueno, hoy se pudo concretar lo de Jerry y bueno, ya no nos sorprende, lo de Jerry sigue sorprendiendo, batió récord y no se cansa de seguir haciendo goles, así que nos pone contentos que nosotros podamos ayudar, como queremos ayudar a todos los jugadores, a que sigan por ese camino.

Y en cuanto a los jugadores que tienen menos minutos, vuelvo a repetir lo mismo, o sea, yo cada vez que pongo un jugador que por ahí no aparece normalmente, lo pongo porque estoy convencido que está preparado, no lo pongo porque no hay otro. Y como yo digo, los jugadores tienen que estar preparados, hasta ayer en el táctico jugaba Oliver, como pasó en el partido pasado que jugaba Paz y tuvo que jugar Oliver, el día antes selecciona y bueno, hoy tuvo que jugar José, que hacía mucho tiempo que no jugaba, para eso tienen que trabajar todos los días duro. Por eso digo que la tarea más difícil del entrenador, o al menos que yo pienso, es gestionar un grupo para tenerlo a todos motivados, no solamente a once. Es la tarea más difícil que tengo y la que me lleva más trabajo, cómo poder motivar a todos los jugadores que estén prontos para jugar. En este caso lo hemos logrado, lo hemos logrado y bueno, cuando aparecen jugadores y me ponen muy contento que no han tenido mucho minuto y están a la altura de las circunstancias, apoya y corrobora que vamos por el buen camino.

Usted aseguró con certeza que Olimpia iba a salir de esa mala racha. ¿Cree que ese clásico después de perder, Olimpia tocó fondo y sirvió de punto de partida o se debe a la reincorporación de Jorge Álvarez y Edwin Rodríguez?

No, no, no, esto no se trata de incorporar jugadores. Si no, vuelvo a repetir, yo no pienso que los jugadores son mucho más importantes que el equipo, podré estar equivocado. Y con Motagua se hizo un gran partido y no creo que se haya tocado fondo, se perdió, pero yo creo que no hicimos un mal partido. Lo que pasa, vuelvo a repetir, hay que tener mucho cuidado cuando se analiza el resultado, ¿no? Y yo no puedo, como cabecilla del grupo, no puedo solamente quedarme con resultados. Eso lo dije muchas veces, los partidos que no ganamos, jugábamos muy bien, jugábamos bien, no hacíamos los goles. Hoy fuimos contundentes y por ahí ustedes están hablando de un 4 a 0 y no analizan el partido, a lo mejor, y analizan los resultados. Que está bien, que es parte de su trabajo, pero yo como entrenador, cualquier partido de aquellos que no ganamos o empatamos, estaba tranquilo que íbamos por un buen camino y convencido de que estábamos apuntando bien. Ahora, logramos un paso importante, pero tampoco hemos logrado nada. O sea, que acá queda mucha tela por cortar, no nos podemos relajar, vamos a seguir trabajando como siempre. Dios dirá si nos alcanzará para rematar y para lo que queremos y para lo que la historia nos exige de salir campeón, pero que va a ser duro, no tenga ninguna duda, que va a ser muy duro todavía.