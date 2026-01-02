Edwin Lobo calienta la final ante Marathón y lo que opina sobre jugar en el Estadio Olímpico: "Dicen que ellos juegan bonito"

<b>-¿De qué se debe cuidar este Olimpia ante Maratón, tomando en cuenta que muchos dicen que es el equipo que mejor juega y que si te descuidas te puede hacer dos o más goles?</b>Nosotros estamos metidos en lo nuestro y sabemos a lo que nos vamos a enfrentar en la primera final en San Pedro Sula. No va a ser fácil, sabemos que es un equipo duro, vienen bien, nosotros también, pero no va a ser nada sencillo. Hay que estar concentrados en cada jugada, en cada balón, y disfrutarlo como si fuera el último.<b>-¿Qué tanto pesa mantener la mentalidad en lo futbolístico y qué te ha hecho falta para seguir con la titularidad?</b>Si no toca, hay que esperar. Siempre peleo para ser parte del once inicial, sigo trabajando día a día, agradecido con Dios y con el profesor que me ha dado la oportunidad. Trabajo día a día no solo para ahora, sino para más adelante, cumplir mis sueños y ojalá en el futuro salir al exterior.<b>-Pese a que se dice que Maratón juega más bonito, los dos equipos llegan invictos de las triangulares. ¿Crees que pesa que Olimpia esté más acostumbrado a finales?</b>Nosotros no jugamos a lo de los otros, jugamos a lo nuestro. Si dicen que ellos juegan bonito, es cosa de ellos. Nosotros jugamos sencillo, cada uno sabe la responsabilidad que tiene en su puesto. Siempre es ganar duelos, marcas individuales y hacer el trabajo personal. Sabemos lo que estamos jugando y hay que estar más enchufados para sacar las cosas de la mejor manera.