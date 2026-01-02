Edwin Lobo calienta la final ante Marathón y lo que opina sobre jugar en el Estadio Olímpico: "Dicen que ellos juegan bonito"

El Club Deportivo Olimpia se alista para afrontar este domingo el juego de ida de la Gran Final del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, donde tendrá como rival al Marathón. Previo a este compromiso decisivo, el conjunto Merengue realizó este viernes su último entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari, afinando los últimos detalles antes de viajar a San Pedro Sula, sede del primer duelo por el título. Uno de los jugadores que atendió a los medios de comunicación fue el joven Edwin Lobo, quien dejó en claro que el plantel olimpista llega con los objetivos bien definidos y consciente de la dificultad que representa enfrentar a un Marathón sólido, especialmente en condición de local.

A nivel personal, Lobo expresó que disputar una nueva final representa el cumplimiento de un sueño, destacando el crecimiento que ha tenido dentro del equipo y el respaldo de sus compañeros. El futbolista aseguró que Olimpia está enfocado en su propio juego, en mantener la intensidad y la mentalidad competitiva, con la ilusión intacta de pelear hasta el final por un nuevo campeonato. Además, expresó su deseo se salir al extranjero.

-Declaraciones de Edwin Lobo-

-Sensaciones a dos días de enfrentar a Marathón en el primer partido de la final de Liga Nacional Nosotros ya sabemos el propósito que tenemos, de ir a afrontar el primer partido de la mejor manera. Sobre lo del rival, pues no va a ser nada fácil, sabemos que es un equipo que ha venido durante todo el torneo haciendo las cosas bien, de la mejor manera. Va a ser una bonita final para ambos equipos. Estamos a dos partidos de un lograr un objetivo que nos hemos propuesto este semestre, que no ha sido nada fácil. -¿Qué versión de Maratón esperan, tomando en cuenta que va a abrir como local y tiene que aprovechar esa oportunidad? No va a ser nada fácil, sabemos que ellos van a estar de local, van a querer salir a ganar. Nosotros vamos con un propósito, que es salir bien concentrados desde el primer minuto, hasta el noventa y más. Sabemos que va a ser un partido duro.

-En lo personal, ¿para vos qué representa una final? Gracias a Dios lo estoy viviendo bien en lo personal, ya es mi segunda final. Estoy viviendo una linda experiencia gracias a Dios y al esfuerzo que he venido haciendo día a día con el trabajo, para mí es un sueño estar jugando en el equipo más grande de Honduras y Centroamérica. Uno siempre anhela cosas importantes desde niño y gracias a Dios hoy estoy acá en una instancia que muchos desean jugar. Quiero afrontarla de la mejor manera si me llega a tocar jugar. -En tu segunda final. ¿Qué diferencia hay entre la final anterior y esta, ahora que sos titular indiscutible? El semestre pasado tuve una campaña donde jugué bastantes partidos, fue una linda oportunidad, pero siempre me mantuve ahí; estuve en la recta final también, pero no la pude jugar. Para mí siempre es una linda experiencia estar viviéndolo, tanto en lo personal como en grupo. Al final todos somos unidos y sabemos el objetivo que queremos. Ahorita he venido jugando y si se me da la oportunidad será una linda experiencia más, jugar una final que siempre he soñado.

-¿De qué se debe cuidar este Olimpia ante Maratón, tomando en cuenta que muchos dicen que es el equipo que mejor juega y que si te descuidas te puede hacer dos o más goles? Nosotros estamos metidos en lo nuestro y sabemos a lo que nos vamos a enfrentar en la primera final en San Pedro Sula. No va a ser fácil, sabemos que es un equipo duro, vienen bien, nosotros también, pero no va a ser nada sencillo. Hay que estar concentrados en cada jugada, en cada balón, y disfrutarlo como si fuera el último. -¿Qué tanto pesa mantener la mentalidad en lo futbolístico y qué te ha hecho falta para seguir con la titularidad? Si no toca, hay que esperar. Siempre peleo para ser parte del once inicial, sigo trabajando día a día, agradecido con Dios y con el profesor que me ha dado la oportunidad. Trabajo día a día no solo para ahora, sino para más adelante, cumplir mis sueños y ojalá en el futuro salir al exterior. -Pese a que se dice que Maratón juega más bonito, los dos equipos llegan invictos de las triangulares. ¿Crees que pesa que Olimpia esté más acostumbrado a finales? Nosotros no jugamos a lo de los otros, jugamos a lo nuestro. Si dicen que ellos juegan bonito, es cosa de ellos. Nosotros jugamos sencillo, cada uno sabe la responsabilidad que tiene en su puesto. Siempre es ganar duelos, marcas individuales y hacer el trabajo personal. Sabemos lo que estamos jugando y hay que estar más enchufados para sacar las cosas de la mejor manera.