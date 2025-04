Edwin Rodríguez quita la etiqueta de favorito al Olimpia tras subir al liderato: "A todos nos ha costado ganar"

El fino mediocampista afirma que este torneo Clausura se encuentra muy disputado, no hay una institución que demuestre favoritismo en el cierre.

Rodríguez se refirió al formato del torneo Clausura, donde afirmó que el ingreso de 6 clubes a la liguilla disminuye el nivel de competencia en la Liga Nacional.

El Olimpia viene de vencer por 2-1 al Marathón y se encuentran en la cima del torneo Clausura con 32 puntos. En la última jornada de las vueltas regulares el León recibe a Génesis FC en Tegucigalpa este sábado 3 de mayo.

CONFERENCIA DE PRENSA DE EDWIN RODRÍGUEZ

Cinco fechas sin ganar y volver a la cima, el nivel: "creo que se habló de más, es entendible cuando se trata de Olimpia. A todos nos ha costado ganar, sino, los que están en la cima estarías despegados del resto. Considero que estos torneos son así cuando se trata del descenso, ha sido un torneo complejo y parejo para todos. Nosotros nunca tratamos de dar ventaja, lastimosamente en el fútbol se dan estos resultados".

La versión para el cierre del torneo: "la que hemos mostrado en estos partidos, los he visto cuando me toca ver la TV, siempre busca el partido y sin importar. En esta recta final no será la excepción. En las instancias de semifinales es de matar o matar, si queremos el título debemos tener esa sed de hambre".

Justo el formato de competencia: "el formato no tiene nada que ver con que Olimpia pierda o no, en otro formato pasaría lo mismo. A mi gusto si siento que se puede cambiar que de 10 equipos 6 se clasifiquen al repechaje creo que es un poco conformista, nos quedamos cortos en mejorar el nivel, haces un mal torneo y entras. Con más equipos sería aceptable".

Parejos todos los clubes o uno está encima del otro: "son pocos los partidos que como equipo hemos superado a los clubes con amplia margen de goles. Por mucho 5 partidos hemos ganado con diferencia abismal y en las instancias finales se mira parejo".