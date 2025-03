Edwin Rodríguez habla de su regreso y explica lo que hay que cambiar en el fútbol hondureño: "No te pagan sueldos brutales"

Olimpia se prepara al cien por ciento para el regreso de la Liga Nacional de Honduras tras el parón por la fecha FIFA. Los albos jugarán el domingo ante Real España por la fecha 12 y muchos esperan ver ya a Edwin Rodríguez en acción. El jugador del León habló este viernes en conferencia de prensa lo difícil que ha sido su proceso de recuperación, pero dice que ya está listo.

Asimismo, Edwin Rodríguez destacó la clasificación de Honduras a la Copa Oro 2025 y dejó un mensaje sobre las cosas que hay que cambiar para mejorar el fútbol catracho. Tocó el tema de los salarios.

Las declaraciones de Edwin Rodríguez

Su proceso de recuperación Es un proceso bastante complicado porque se viene de hacer buenas actuaciones tanto en lo colectivo como en lo individual y pues que te pase esto sientes que el mundo se te viene abajo, pero gracias a Dios he tenido el apoyo de las personas correctas, mi esposa, mi familia, mis padres, han estado ahí siempre animándome porque han sido momentos donde se puede decir que he caído en lo mental, pero gracias a Dios he superado esto, ha sido otro obstáculo que se ha quedado atrás y pues hoy me encuentro muy bien, con ganas de poder estar otra vez de regreso, de poder sentir otra vez esas sensaciones de jugar al fútbol y esperar la oportunidad para lo que se viene. Lo anímico Ha sido difícil, no es nada fácil, todo ha sido un proceso que te ayuda a mejorar tu forma de pensar, tu forma de ser, tu carácter, tu personalidad, es difícil, pero en la adversidad es donde uno puede mejorar, creo que lo he hecho, es un obstáculo más que ha quedado atrás, estoy con ganas de poder estar en competencia.

Cerca del regreso y la Selección Me siento bien, con mucho entusiasmo, con ganas de poder estar ya, llevo un mes de entrenamiento fuerte, donde he podido hacer fútbol con mis compañeros y me he sentido muy bien. En cuanto a la Selección, es difícil porque uno siempre quiere estar representando a su país, pero se logró lo más importante que era la clasificación, de ahí se puede hablar del juego y de las formas, pero creo que era bueno dar ese paso y ahora queda mucho tiempo para que tanto los entrenadores como los futbolistas podamos mejorar mucho para así hacer una Copa Oro bastante buena. Real España y el mediocampo de Olimpia sin él El equipo ha estado bien, es un equipo grande donde obviamente el que está siempre está dispuesto a querer ganarse un puesto, a competir, a poder hacer bien las cosas y creo que el equipo se ha visto bien este torneo, al final todo funciona como el entrenador quiere, de mi parte si él quiere que me incorpore pues dar ese apoyo y complementar todo lo que se ha venido haciendo. Nivel de la Liga Nacional y Selección. ¿Estamos lejos? Creo que las comparaciones no te dejan avanzar, nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro, sabemos que no estamos donde queremos estar, pero esto es conjunto, jugadores, directivos, cuerpo técnico, tenemos que unirnos para levantar el fútbol hondureño, claramente se ha visto que se ha tenido un bajón, pero sabemos que hay bastante material para poder competir, pero al final son las herramientas también que se nos pueda dar. En lo personal, creo que hay muchas cosas en las que hay que mejorar, empezando desde canchas, instalaciones, de muchos equipos que están debiéndole a sus jugadores, creo que eso no puede pasar en una Liga profesional, no pasa solo aquí en Honduras, pasa en todos lados, me tocó ir allá (Grecia), también pasaba lo mismo, es bastante complicado para un futbolista poder rendir cuando no te dan el pan para llevarlo a tu casa, creo que es bastante difícil ya que tampoco es un país donde te pagan sueldos brutales, todo eso es de mejorarlo para poder levantar el nivel y que los jugadores se sientan cómodos y pueden rendir.

Dos meses y medio faltan para la Copa Oro. ¿Cómo se siente? ¿Considera que será el tiempo adecuado para recuperarse totalmente, sabiendo de que se necesitan en la Selección de jugadores talentosos como usted en el mediocampo? Me he recuperado, gracias a Dios estoy bien. Tal vez no esté al cien como quiero estar, pero creo que durante el tiempo lo voy recuperando. Te lo digo, me he quedado conforme con lo que yo me veo, con lo que me autoanalizo, porque después de estar tanto tiempo, casi tres meses fuera sin entrenar, la verdad que me he sentido muy bien. Los trabajos los estoy haciendo al cien, estoy entrenando a tope y creo que el tiempo es el adecuado y las pautas las voy marcando yo en lo personal, cómo me vaya sintiendo y también los minutos que pueda tener con el equipo.