El duro relato de Lucas Campana cuando estuvo a punto de perder la vida: “Fue duro, hasta el día de hoy no lo recuerdo”

Desde Mataderos a San Pedro Sula. Lucas Campana llegó a Honduras con las sensaciones de dejar huella y de momento tiene un inicio sensacional, dos goles que han significado seis puntos a Marathón. Su primera víctima fue el Platense y luego el Olimpia, los dos partidos terminaron 1-0 y ambos se disputaron en el estadio Morazán. Anecdótico para el delantero de 28 años. Lucas conversó con Deportes Opsa de su presente y pasado. Está encantado con el clima de San Pedro Sula y se siente adaptado. Aceptó las críticas tras su arribo, pero no se enfoca en eso.

Su vida por poco cambia hace 10 años cuando estaba en las divisiones del club Huracán argentino y un accidente automovilístico casi le quita la vida. Fueron 12 días sin despertar y conectado a un respirador artificial, él no recuerda nada. Vivió un trauma, su familia fue el factor fundamental para salir adelante y logró debutar en la primera división de su país. El admirador de Martín Palermo y Lautaro Acosta dejó saber que ama a los equipos Huracán y Nueva Chicago, y ya sabe a lo que se dedicará al momento de su retiro. ¿Se imaginó comenzar de esta forma, gol por partido y seis puntos? La verdad que estoy muy contento y no sé si me lo había imaginado. Sí he trabajado para poder cumplir y la verdad estamos contentos por el comienzo y esperamos que este sea el inicio de algo muy lindo a nivel grupal. ¿Con qué gol se queda de los dos? Con los dos, el debut fue importante y el otro fue en un clásico.

¿Dentro de la cancha cómo le gusta desenvolverse? Sí soy un 9, pero me gusta tener esa movilidad fuera del área para ayudar al equipo. La ayuda de sus compañeros le ayuda mucho en su adaptación. Sí seguro, tenemos un grupo excelente y todos somos como hermanos, tenemos muy buena relación entre todos y eso es importante para llevar a cabo un buen trabajo. Jugar en muchos países le ayuda de cierta forma a la adaptación. Sí, se puede decir que sí. Por supuesto, a uno se le hace más fácil adaptarse. Llegué a un país lindo y espero seguir de esta forma. ¿Cómo se imaginó el fútbol hondureño? Me comentaron que el fútbol de acá es muy físico, con jugadores veloces. Ya jugué y me gustó este fútbol, gracias a la adaptación de mis compañeros ha salido bien todo. ¿Tato García qué tipo de indicaciones le pide en la cancha? Es un técnico que nos pide mucha intensidad, por supuesto el gol, que para eso llegamos. No pide ese compromiso por el equipo, hacer correr a los defensas centrales rivales. ¿Te sientes adaptado al clima sampedrano? Estoy adaptado. Tuve la oportunidad de jugar en el San Martín de San Juan, equipo del norte de Argentina que también que el clima es bravo, jugábamos a las 3:00 pm en un clima muy duro. El clima no me afecta mucho. ¿Con la comida ha tenido problemas? Soy de comer lo básico, carne de pollo o de cerdo con ensaladas, aguacate, muchas frutas. Trato de hacer una dieta equilibrada y liviana. Me gusta mucho el jugo de piña, el de maracuyá, de mango, aquí hay muy buenas frutas. ¿De la ciudad que le ha sorprendido o gustado de lo que ha observado? Principalmente la gente que es muy cordial, amable, me han tratado bien. San Pedro Sula es una ciudad preciosa, muy verde, muchos árboles y eso me gusta. Cuando tenga un poco más de tiempo conocerá las playas, me dicen que son muy preciosas. ¿San Pedro Sula tiene algo de similar a su ciudad natal? Es muy distinto, yo soy de la capital de Buenos Aires, es muy urbana. ¿Qué extraña de Argentina? Uno siempre extraña a la familia, a mi novia. Ya tengo unos años de recorrido en el fútbol y estoy acostumbrado a irme del país, a estar lejos de la familia y ellos están contentos por mi presente, eso me tiene orgulloso y con ganas de seguir.

¿Cuáles son esas metas personales y grupales que tienen y que le gusta saber al público? Pelear hasta el final en este torneo que eso es lo primordial, tenemos equipo para darle pelar a cualquiera y esperamos seguir por este camino. ¿Anímicamente el arranque les ha beneficiado? Es fundamental comenzar ganando. ¿Al principio recibió mensajes favorables y otros no, lo llamaron paquete, pero la realidad ha sido otra? En realidad uno sabe a lo que está expuesto, hay gente que te va a criticar y hay gente que no. Yo sinceramente desde que llegué he sentido ese apoyo, yo no consumo mucho las redes sociales, pero en la cancha, en el estadio, en la calle, la gente me saluda y todo está muy bien. He sentido apoyo. ¿Con qué jugadores se lleva más? Yo vivo junto con Luis Garrido, Brian Molina y Santiago Córdoba, con ellos viajo y entrenamos. ¿Con qué jugador de Argentina te identificas o admiras? Yo desde mi niñez miraba mucho a Martín Palermo, es un jugador que siempre me gustó. Internacionalmente Lautaro Martínez, es un delantero espectacular, yo creo que con ellos dos me identifico, los sigo. ¿A qué equipo sigue en Argentina? Yo hice toda mi carrera en Huracán, llegué desde los seis años hasta que debuté en primera. Pero yo soy de Mataderos, un barrio de la capital donde ahí todos son hinchas de Nueva Chicago. Así que tengo el amor compartido. ¿Messi o Maradona, quién es el mejor de la historia de Argentina? Pregunta durísima... Messi en la actualidad, de otra élite, pero Maradona marcó un antes y un después. Es muy difícil, los dos tienen los suyo. Te puede interesar: Lucas Campana reinventado en el fútbol hondureño con Marathón: “Espero seguir en esa línea goleadora” ¿Con qué escuela se identifica, con Menotti o Bilardo? A mi me gusta Bilardo. En realidad yo no vive ninguna de las dos épocas. Por lo que me cuentan mis padres nos quedamos con la escuela de Bilardo, ganar como sea. ¿Cómo fue su infancia en Mataderos? En un ambiente muy familiar, mi familia es bien acogedora gracias a Dios, somos muy unidos, trabajadores, de clase media. ¿Su primer balón? Desde los 3 años ya lo comencé a jugar en el barrio. ¿De no ser futbolista a qué se dedicaría? No lo sé, siempre soñé con ser futbolista. Hubiese trabajo en algo, pero no lo sé. Ver: Las estadísticas de la jornada 2: Marathón detuvo racha de 10 juegos sin perder del Olimpia en el Morazán Casi se le truncó ese sueño de ser futbolista ¿cómo fue esa historia? Tuve... en realidad ya no hablo de ese tema porque quedó en el pasado, pero tuve un accidente automovilístico. ¿Es doloroso hablarlo? Fue duro, para mí y la familia. ¿Cómo lo superó? A base del apoyo familiar, terminé saliendo adelante y quedó en el pasado. La verdad nunca me contaron mucho de lo que trató el accidente. Hasta el día de hoy no lo recuerdo cómo pasó ese momento. ¿Le duele hablar de este tema? Hoy en día no, porque no lo hablo, es un tema del pasado. Fue una piedra en el camino como le puede pasar a alguien más. ¿Se ha visto como un ejemplo de vida y para el sueño de un futbolista porque no quedó con trauma? Por supuesto, seguí luchando por lo mío, lo superé, debuté en primera con Huracán, hice y sigo en la carrera. Imagino que en las noches lo piensa que pudo lograr ese sueño. Sí porque es lo que soñé siempre con ser futbolista, Dios me dio ese sueño de lograrlo. ¿Si le dieran un deseo a cumplir cuál sería? Qué la gente pueda salir adelante, una mejor calidad de vida para el mundo. El que hace el bien que reciba el bien.

Dejando el fútbol a un lado ¿Cuál es su otra pasión? Quizá soy de leer un poco, a veces me pongo a pintar dibujos, esto para manejar la ansiedad o un poco el estrés. También estoy haciendo el curso del entrenador, me estoy preparado. ¿Cómo le gustaría ser recordado por la afición de Marathón y de Honduras? Por ser una buena persona y buen jugador, que siempre luchó al máximo en su equipo. ¿En lo personal cómo se define? Soy una persona amable, muy seria para el trabajo, soy profesional. ¿Su mensaje para la afición verdolaga que desea ese título? Crean, haremos lo imposible para conseguir el máximo premio.