El hondureño que acapara la atención de prensa mexicana por ser fiel aficionado del Monterrey en Torreón

En esos instantes Guzmán estaba esperando el autobús del equipo de sus amores y, con todo el cariño hacia su equipo, respondió las preguntas del periodista que le consultó sobre su amor por los Rayados, los jugadores favoritos y por qué es seguidor del conjunto “Regio”.

- La Entrevista -

¿Cuál es su nombre?

Mi nombre es Axel Guzmán.

¿Es de Honduras?

Sí, un saludo hasta Honduras y a todos los “Rayados” que hay en Honduras.

¿Por qué le va a los Rayados si vive en Torreón?

Porque Monterrey es el equipo que me agradó desde que vivo aquí a México. Anteriormente no veía fútbol mexicano, pero luego vi al Monterrey y me agradó en lo absoluto.