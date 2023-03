El periodista mexicano André Marín dispara contra el Atlas: “Caer goleados en Honduras es una vergüenza”

Ahí mismo, fue crítico y se mostró muy disgustado con el nivel que muestra actualmente los equipos mexicanos.

“No es que haya mejorado mucho (Concacaf), es que el fútbol mexicano se ha estancado, esa es la realidad”, expresó el comunicador mexicano.

Y agregó: “Desde el año pasado que Seattle Sounders le ganó la final a Pumas, no hacemos caso, no nos la creemos y pensamos que son meramente accidentes, pero no, es una realidad”.

“Los equipos de Centroamérica y de la MLS poco a poco y con todas sus limitaciones están mejorando y nosotros estamos en una zona de confort de la cual no queremos movernos”, continuó.

Finalmente cerró con un mensaje para los clubes de la Liga MX y se mostró intranquilo ante la situación que se vivió en la Champions de Concacaf.