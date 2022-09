Elías Burbara, presidente del Real España, lo deja claro: “Hoy por hoy la prioridad es Liga Concacaf”

De shorts, gorra y camiseta sport, así vestía Elías Burbara, presidente del Real España en la ceremonia de premiación del torneo de pesca que se desarrolló en Roatán y del cual estuvo participando junto a amigos y familiares. Su semblante era de suma alegría.

No obstante, aunque el jerarca aurinegro estaba de vacaciones, no le despega la mirada a su adorado Real España. Burbara no pierde detalle y mientras finalizaba el torneo en donde compitió, miraba de reojo el juego de los suyos contra UPN.

En entrevista con DIEZ desde Roatán, Elías Burbara analizó lo que va de temporada del equipo sampedrano, también aseguró que si la afición llena el estadio Morazán en la serie frente al Alajuelense, nadie los parará.

Fue enfático en asegurar que de momento la prioridad del equipo que dirige Héctor Vargas es la Liga Concacaf, el torneo internacional que también desean los otros hondureños Olimpia y Motagua.

LO QUE DIJO:

Participante en un torneo de pesca en Roatán: “Vinimos a competir y a acompañar a los amigos a la bella isla de Roatán y con unas vacaciones merecidas después de tantos partidos sufriendo con esa máquina pero gracias a Dios estamos enfocados, avanzando en Liga Concacaf y esperamos seguirlo haciendo”.

No logró ganar el torneo: “Hoy no tuvimos la suerte. En el 2018 logramos ganar un torneo pero desde entonces solo hemos estado participando (risas). Hoy unos primos quedaron campeones y vinimos a las celebraciones para acompañarlos. Los hermanos Emilio y Eduardo Canahuati, son hijos de Taufik Canahuati, fue presidente de la máquina a finales de los ochentas, ganador de la copa número cinco del Real España”.

Su análisis del desarrollo del Real España hasta ahora: “Hay mucho altibajo. Vamos analizando juego por juego, semana a semana, obviamente hubiéramos querido una mejor estabilidad en el torneo de Liga, pero con el rendimiento de Liga Concacaf se compensa todo y estamos satisfechos y enfocados en Alajuela nada más. He estado en comunicación permanente con la junta directiva y mercadeo del club y esta semana se vienen buenas promociones para la afición y que nos puedan acompañar en esa semifinal contra Alajuelense”.