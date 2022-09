Pedro Troglio sobre el partido de Honduras ante Argentina: “No les puedo decir nada porque saben que van a enfrentar a Messi”

“Si todo el pueblo hondureño no está preparado para saber que enfrentan a una gran selección y después no ganan, les van a caer encima. Creo que hay que aprovechar al partido, hacer experiencia y más que eso no se les puede decir”.

Y añadió: “Cada vez que van a la Selección le digo que lo disfruten y que son situaciones únicas poder representar a tu país”.

SOBRE ESTA VICTORIA ANTE EL VIDA.

”Feliz, no me saco el sombrero porque estoy peleado, pero me lo quiero sacar por este grupo de jugadores que hace día y medio, no cumplieron las 72 horas y representaron al país de una manera increíble. Sesenta y pico de horas después jugó una final de alto nivel contra el mejor equipo del año dicho por ustedes y que nosotros éramos los peores, pero jugamos un partidazo, dominamos 90 minutos, no nos patearon al arco y estoy feliz por ellos. Los quiero mimar porque no los misma nadie”.

REGRESO DE YAN MACIEL

“Maciel entró bien, ha tenido 20 minutos e hizo la jugada del gol y después se ahogó porque llevaba mucho tiempo parado”

DESCANSO DE LA FECHA FIFA

“Estábamos esperando este partido para tener este tiempo de descanso y volver a recargar energía para lo que viene. Me detengo dos minutos para pensar lo que hizo este plantel jugando cada tres días y perdió un solo partido a los 90 minutos y a nivel internacional pasó a semifinales y está segundo aquí. Estoy orgulloso de este grupo. Cuando la papas queman aparecen siempre, las papas quemaron y aquí están de vuelta”.