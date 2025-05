El director deportivo del actual campeón no se anduvo con rodeos y se mostró muy molesto con la Comisión de Disciplina porque “solo perjudican al Motagua y no a los otros equipos” .

PANORAMA DEL EQUIPO

Después del empate contra Real España se nos puso difícil porque nos toca ganar sí o sí para asegurar el primero, el segundo o el tercer lugar y estamos enfocados en que salga bien y los jugadores saben el compromiso de lo que es este partido.

EL CASTIGO DE SERRANO

Es muy triste porque siempre Motagua habla de este tema. Estuvimos con los abogados de disciplina donde el mensaje de Motagua es “no nos ayuden nunca, pero no nos perjudiquen”. Los últimos dos años no ha sido igual y ahorita nos dimos cuenta de que no es igual. Por ejemplo, un escupitajo de Rodrigo (que no lo pegó) fue castigado por cuatro partidos, Meléndez por un gesto fueron tres y ahorita veo una batalla campal dentro del campo y solo caen dos partidos. Benavidez también solo dos y le pegó en la cara a uno de los nuestros. No hay igualdad.

¿APELARÁN?

Hasta que se cumpla el 50%. Nosotros tratamos hablar con los árbitros y siempre con directivos del equipo rival para tener una mejor comunicación. A mí me molesta que digan que uno va donde los árbitros y siempre nos perjudican.

¿ES TEDIOSO HABLAR DE ESTE TEMA SIEMPRE?

Todo mundo se mete a la cancha y no hay suspensiones. Yo estaba detrás de una grada y me cayeron tres y molesta mucho porque no es igual y no sé qué más podemos hacer.

¿ESPERABAS OTROS CASTIGOS POR LO DE LA BATALLA CAMPAL?

Lo mismo que le han hecho a los jugadores del Motagua y eso esperábamos. Y ahí están las resoluciones que los jugadores del Motagua siempre le caen tres o cuatro partidos. Lo de Serrano dicen que fue por una mala palabra, pero eso no se ve en la cámara y el jugadores no tiene antecedentes. Nosotros defendemos el equipo afuera, en la liga y ellos saben que nosotros peleamos por el escudo para que ellos respondan en la cancha.