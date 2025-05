Aldo Posas habla de su nueva faceta y revela por qué no triunfó como portero: "Llegaba alcoholizado al entrenamiento"

Se formó bajo las huellas de su extinto padre Roy Posas, un experimentado preparador de arqueros que forjó el camino de varios cancerberos que vistieron la camisa de la Selección, pero Aldo Posas no alcanzó el sueño debido a sus malas decisiones. "Me costó cambiar esa vida loca de alcoholismo. Nunca senté cabeza cuando jugaba", reveló el exportero.

Así es, el alcohol creo que cortó mi carrera porque no era una persona seria, una persona que estaba comprometida con mi trabajo. Muchas veces llegué alcoholizado al entrenamiento, con una gran goma, pero nunca me notaron.

"El momento más duro fue cuando me entregaron a mi papá envuelto en una sábana como cualquier cosa", recuerda con dolor al hablar de la partida de Roy: su papá, el forjador de sus pasos, el consejero al que no escuchó para triunfar como cuidapalos.

¿Y en aquel entonces compañeros de Motagua también andaban con vos?

Sí, bastantes compañeros de Motagua, bastantes famosos. El profesor Primi Maradiaga mencionó a uno de ellos, Samir García; éramos inseparables con él y andábamos siempre con el moreno; es un buen hermano que dejó el fútbol.

¿Te duele no haber debutado con Motagua, el equipo de tus amores?

Hasta el día de hoy estoy bastante resentido conmigo mismo. Platico con mi esposa, con mi familia, con amigos, y les digo que me hubiese gustado hacer lo que hizo Roy. Mi hermano fue campeón con Motagua y Olimpia, y subcampeón con Marathón. Yo quise ser como él y trascender en Liga Nacional, pero no lo pude hacer por andar en locuras.

Si tenías una noche larga, ¿hasta qué hora tomabas?

Los equipos entrenaban en la tarde, entonces después me daba tiempo de ir tomar y de levantarme a las 11:00 de la mañana al día siguiente. El problema era cuando entrenábamos en la mañana en pretemporada, ahí me tocaba salir de la disco, bañarme e ir a entrenar. En Choloma y Parrillas todos los días andaba en Puerto Cortés y Tela. Mis amistades eran de morenos y siempre caminábamos en esas playas. Me tomaba hasta más de una caja, era un barril sin fondo.

¿Tu papá Roy nunca se enteró de la vida que llevabas?

Siempre me dijo que tratara de cuidarme, de no andar tomando. Pero a uno le dicen no hagas eso y más rápido lo hace. Más que todo yo dejé de tomar por mi mamá, porque era la que más sufría por mí, era la que más lloraba, la que más pasaba desvelándose cuando yo salía a esos bares y venía en la madrugada.

Tu padre aseguraba que pintabas para ser el portero de la Selección...

Papi siempre tuvo esa ambición de que yo fuera uno de los mejores porteros de Honduras, por la altura que tenía y las condiciones, pero no se pudo. Un día me dijo que no quería morirse sin verme debutar en primera división, e imagínate las cosas de la vida que fui a debutar con Choloma en un partido en contra de él, frente a Motagua. Después del partido me dijo: "Bueno, me puedo morir tranquilo, ya debutaste, ese era mi sueño". Le cumplimos el sueño a papi de debutar, pero no de trascender porque no se pudo por mi culpa.

Tu padre murió de Covid, ¿qué fue lo más duro?

El momento más duro fue cuando me lo entregaron a mí envuelto en una sábana como cualquier cosa, y meterlo yo en una bolsa negra para que llevarlo a la funeraria. Yo sé que papi se fue feliz porque él me decía que él siempre pensó que yo, aunque era el menor, iba a ser la cabeza de este hogar y de la familia.

¿En ese tiempo estaban prohibidas las velas?

Estaban prohibidas las velas, pero a nosotros nos permitieron aquí porque teníamos una buena amistad con las autoridades de aquí. Cuando papi se murió, a los cinco minutos y llorando como niños, me llamaron Amado Guevara y Otoniel Olivas, el entrenador del Estelí a quien papi lo involucró como entrenador.

¿Cuándo te habló Amado lloraste?

Sí, porque ellos siempre caminaban juntos los dos, en Motagua y en la Selección. Amado me decía: "Hay que estar pendiente de este viejo, que dejó olvidado el pasaporte, dejó olvidado esto, andamos en los viajes, dejó olvidado los tenis, hay que estar pendiente de este viejo". Noel Valladares pasaba pendiente siempre de nosotros, así como Hugo Caballero, Iván Guerrero y Jairo Martínez; estamos siempre en contacto.

¿Algún castigo de tu papá que no se te olvide?

Un día que estaba en segunda división en Motagua, él me dijo que no saliera a una disco y yo le dije que iba con Roy y otros compañeros de Motagua para que me dieran permiso. Me dijo que no. Más rápido me fui porque él se quedó dormido y, cuando vine, ya me estaba esperando en la madrugada. Yo no venía tomado, venía de ver bailar, y me pegó un par de fajazos, una orejada y me mandó a acostarme a la cama. Fue la última macaneada que me puso mi papá.

¿Económicamente te fue mejor en el fútbol o ahora de empresario?

Mil veces ahora. Yo le digo a mi familia, a mis amigos que si hubiese sabido que el restaurante me iba a dar lo que me estaba dando, me hubiese retirado ya tiempos de jugar fútbol o no hubiese jugado nunca porque lo que el restaurante me dio o me estaba dando nunca me lo dio el fútbol.