Vázquez considera que la Liga Nacional no está lista para 12 equipos y sobre amaños de partidos: "Obvio que hay apuestas"

El timonel argentino analizó el desarrollo de la competencia, la polémica expulsión de Jorge Serrano ante Real España y dejó claro por qué, a su criterio, la Liga Nacional no está lista para aumentar el número de equipos a 12 en el próximo torneo.

Uno de los temas que más atención generó fue la reciente expulsión de Jorge Serrano en el duelo contra Real España , la cual calificó como injusta. "Si sumamos todas las expulsiones injustamente que hemos recibido en el torneo, cinco, tres partidos, dos veces a Serrano... ya la verdad que no tiene mucho sentido hablar de eso. Es una desventaja porque no podemos contar con todo el plantel por cosas que están fuera de lugar", señaló, visiblemente molesto.

Sobre los amaños de partidos en Segunda División: "Obvio que hay apuestas, eso todo el mundo lo sabe, pero los detalles no lo sé"

La Liga no está lista para 12 clubes: “No creo que pase tanto por los partidos porque eso es bueno, que el campeonato sea más largo y que pueda haber un poco más de fútbol, lo que sí es que hay equipos con problemas económicos, primero tienes que solucionar eso. No tiene que ver con la cantidad, sino con la calidad. Está bien que sean solventes, y que no tengan problemas. Para mí pasa más por allí que por la cantidad"

Minutos Sub-20 de Motagua: "Nosotros lo teníamos programado así, nos faltan menos de 90 minutos. En este caso llegamos bien".