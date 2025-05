César Moreno, jugador del Honduras Progreso, rompe el silencio tras ser acusado de amaño: "me pueden investigar"

El sampedrano en entrevista exclusiva con DIARIO DIEZ, aseveró que son injustas las acusaciones que están recibiendo en su contra, mencionó que se rompió llorando ante las críticas y destacó que hay mucha impotencia en el espíritu. ¿Van a proceder legalmente?

LA ENTREVISTA

Cuéntenos, ¿qué fue lo pasó en la ida de semifinales entre Honduras de El Progres vs Arsenal? A ustedes los acusan de amañar este juego

Es algo complicado porque se están dando falsa información en los medios, se me está acusando a mí, yo en varios partidos no he tenido minutos, no tuve nada que ver en ese partido contra Arsenal, me duele ver ese tipo de información falsa y estoy dispuesto a dar la cara y decir que soy una persona limpia de todo y no debo nada.

¿Por qué los están acusando de amañar este compromiso a ustedes tres directamente?

Se nos acusa por el resultado y si ustedes logran ver hubo una expulsión en el minuto siete y usted sabe que en una semifinal es difícil jugar con 10 hombres. Fue una mala tarde para el grupo y se dio ese resultado, no fue por otro tipo de cosas. A mí se me está acusando y yo no tengo necesidad de eso, tengo mi conciencia limpia, nadie puede decir que yo recibí un lempira, una llamada, yo vengo de una familia luchadora y de buenos principios, nunca me prestaría para este tipo de cosas.

¿Cómo les avisaron que ustedes tres ya no seguían en el equipo?

Nos presentamos el lunes al entreno y se nos notificó que ya no contaban con nosotros y nosotros no nos seguimos presentando. Pero por mi parte doy la cara y aclaro que no debo nada ni que temo nada.