Emilio Izaguirre explica por qué no salen jugadores al extranjero: "Pensamos que se puede vender como a Wilson Palacios"

Emilio Izaguirre, director deportivo de Motagua y exjugador de la Selección de Honduras, habló de todo este viernes tras la fecha FIFA donde la Bicolor consiguió el boleto a la Copa Oro 2025. El exjugador del Celtic analizó primero el papel que hizo Honduras ante Bermudas. "Es complejo, nosotros jugamos contra esas islas, tuvieron esa recaída de 2-0 en el primer tiempo, terminaron tocados los mucachos, pero pasa por la confianza, por creer, ya aquí se encontraron un rival que muy raro pasó el mediocampo, es difícil jugar dinámico contra una selección que se viene a plantar en 50 metros", comenzó diciendo.

"Yo viví lo mismo, sino me equivoco contra Guayana, perdimos allá y luego con nuestra gente en San Pedro ganamos, eso es así, estamos menospreciando a esas islas, esos jugadores se están formando la mayoría en Europa, están en la Championship de Inglaterra, en Holanda y menospreciamos eso", remarcó Emilio. "Pensamos que nosotros estamos en el top y más bien ellos están mandando a sus jugadores afuera, esos muchachos tienen pasaporte británico u holandés y se están formando. Ellos tiene un físico que nosotros ahora solo tenemos dos o tres en la Selección, no es como antes", añadió. En cuanto a lo que dijo Reinaldo Rueda, DT de la Selección de Honduras, sobre el nivel de la Liga Nacional, afirmando que el fútbol es lento, Emilio le dio toda la razón. "Si él lo dice tendrá la razón, aquí mucho paramos los juegos, mucho tiempo hacemos. En la eliminatoria no lo permiten; jugar contra México, Estados Unidos o Canadá donde la mayoría juegan en Europa, donde los árbitros no se comen una falta, los jugadores no se tiran al suelo por una falta ni hacen dos o tres minutos. El tiempo efectivo que se debe jugar en Liga Nacional por partido son 60 a 75 minutos, aquí no pasamos de 40 ó 45 minutos, eso es lo que nos afecta y no solo es parte de los jugadores, también de la parte arbitral, que pitan todo, por todo paran. No es crítica, es reforzar lo que dijo el profe Rueda, hay que ser dinámicos", mencionó Emilio Izaguirre.

Emilio Izaguirre también ha explicado a detalle los motivos por los que Honduras ya no está enviando jugadores al extranjero, precisamente a Europa. "El Ranking FIFA no nos ha ayudado, en el ranking es importante estar debajo del puesto 50 para sacar jugadores. Panamá es el ejemplo, tienen cualquier cantidad de futbolistas afuera porque están en el lugar 36, facilito meten un jugador en la Premier o en la Liga de España, ya tienen en Francia. Igual Costa Rica, está peleando por el 50 y eso es de mucho beneficio. Caímos mucho en los últimos cuatro años y no hemos podido levantarnos", comentó Izaguirre.

Y siguió: “Tenemos el talento, buenos jugadores, pero el problema que tenemos es que nos hemos creído las generaciones de Pavón, que ya no salen, de Amado, nos hemos quedado y no confiamos en lo que hay, y la prensa no ha ayudado, los jóvenes son receptores de lo que dice la prensa y no creen en ellos, eso es mental, ojalá que hagamos una buena Copa Oro y luego podamos clasificar al Mundial”. Luis Palma, jugador del Olympiacos, dijo tras los partidos de Honduras que un problema serio es que los directivos no están pensando en el bien del fútbol hondureño y no dejan salir a los jugadores al extranjero por pedir mucho dinero.