Diego Vázquez responde si Luis Vega puede irse al extranjero, analiza el duelo ante Marathón y habló de la Selección Nacional

No se puede dar los descansos porque están los partidos seguidos, es muy corto el tiempo y no, para nada, tienen que estar ya concentrados en lo que es Motagua.

Todos son casos individuales, es muy difícil generalizar o globalizar solo por un jugador o un caso, cada jugador tiene su particularidad, en este caso me decías de Agustín (Auzmendi) tiene su técnico, de a poco irá mejorando y va a tener la oportunidad de jugar, no por eso va a cambiar algo la intensidad. Ahora, si me decías la primera del fútbol argentino con la primera de Honduras, obvio que hay diferencias.

¿Qué esperar de Motagua?

Y lo que pueden esperar, lo mismo de siempre, Motagua siendo un equipo ordenado, que defienda bien y llegue al área con mucha gente e intente hacer goles, eso es lo que tratamos de proponer, esa es la idea, a veces la podemos hacer y a veces no porque el rival juega. El otro día en conferencia escuchaba algo importante a Scaloni, que un periodista le preguntó si ganó el partido porque el equipo se paró 30 metros más adelante al final, contra Uruguay creo que fue, y le dijo que no, que él no lo paró, sino que hay veces que el rival juega y te deja, otras veces no, entonces eso hay que entenderlo.

Las bajas ante Marathón

Están bien, las bajas son las mismas, la de Carlos Meléndez que tuvo una lesión complicada y se viene recuperando, los demás se recuperaron bastante bien, ya van a estar disponibles y las bajas son los chicos que tenemos suspendido, el caso de Jorge Serrano y Rodrigo Azumendi que todavía no están disponibles por la suspensión. Los demás están bien.

¿Hay portero titular?

En el tema de la portería siempre hay rotaciones, que jueguen dos partidos cada uno por el momento, luego si veo que uno está mejor que otro obviamente va a jugar el que considere el cuerpo técnico que está mejor.

¿Cómo miró a la Selección?

Ya lo dije en otros momentos, acá de local es una Selección de fuerte, afuera le cuesta un poco, es un proceso que tiene que ir creciendo e ir desarrollando, esa es la realidad que tenemos.

Luis Vega y la posibilidad de salir al extranjero

En el caso de Luis estamos enfocados siempre en el presente, es un chico que tiene perfil zurdo, que no es fácil encontrar, hay pocos jugadores centrales con ese perfil, en el país solo hay uno o dos, seguramente tiene posibilidades, hoy tiene que estar concentrado en Motagua, en dar lo mejor, el fútbol tiene presentes, se lo pasamos diciendo a los jugadores y nosotros también tenemos que vivir del presente para poder estar bien.

Carlos Mejía en la Selección Nacional

En cuanto a 'Zapatilla', me pone contento, se lo ha ganado y tiene que seguir creciendo, es muy positivo, se nota que ha mejorado, ha madurado no solo adentro del campo sino que también en su vida particular.