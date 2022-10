Emilson Soto enfatizó que ellos mismos le dieron esperanzas al Marathón: “Podemos decir que nosotros les dimos vida a ellos”

ENTREVISTA

¿Cómo se siente con esta derrota ante el Marathón?

Nos sentimos mal, porque sufrimos una derrota en un clásico. Un partido importante porque es un derbi y por la lucha que mantenemos en la tabla general por la clasificación.

El partido fue muy disputado y Marathón aprovechó siendo muy efectivo. Nosotros solo tuvimos posesión de balón y erramos jugadas precisas y pagamos caro las jugadas que fallamos en la primera instancia.

¿Por qué salieron ciertos jugadores (Lacayo) si estaban bien y no vienen acumulando cargas físicas?

Júnior tuvo un buen rendimiento en los primeros 45 minutos, tuvo una opción clara con un mano a mano y no pudo ejecutar. Quisimos oxigenar el equipo, sentimos que bajo su rendimiento y a eso se debió el cambio, queríamos oxigenar el equipo con fuerza y fue una decisión técnica.

¿Preocupa la sequía de goles?

En los últimos dos partidos hemos tenido ausencia de gol. Contra Victoria hicimos cuatro y luego contra Olimpia y Marathón nos vamos en cero y hay que trabajar esto. Lejos de preocuparnos hay que trabajar para mejorar

¿Por qué cuando Jhow Benavidez está bien marcado, el Real España le cuesta generar?

Obviamente no podemos desconocer que Benavidez es uno de los mejores pasadores en el fútbol nacional y cuando nos neutralizan a Jhow, obviamente sufrimos y no podemos dejar de reconocerlos.

Jhow siempre genera, hoy se sobre esforzó, intentó, trato, pero lamentablemente no salieron las cosas y encontramos a un Marathón muy bien parado, motivado, podemos decir que le dimos vida a ellos.

En los primeros minutos tuvimos mano a mano, luego a los cinco minutos otro y si nosotros concretamos el partido cambia.

Ellos aprovechan esa instancia, comenzaron a tomar fuerza y pararse bien en el campo y obviamente nos complicó. Tuvieron el premio de llevarse los tres puntos.

¿Qué le puede decir a la afición del Real España?

Nosotros somos involucrados en este Real España, tenemos muchas razones por las que estamos acá, es nuestro trabajo, pero tenemos una familia que nos mira día con dia que nosotros estamos por ellos.La afición es una parte vital para nosotros, y decirle a nuestra afición de haber perdido este clásico y perder el de la ciudad nos toca a todos, afición, jugadores, cuerpo técnico. Esto sigue y hay que lograr la clasificación para tener el título.

¿Qué le hizo falta al Real España?

Nos faltó ser precisos y en un clásico es importantísimo anotar y aprovechar esas oportunidades porque luego se revierte. Con esas que fallamos, Marathón tomó confianza y le juro que si nosotros hacemos una, el Marathón se hubiera presionado con su misma afición.

¿Qué pasó con Ramiro Rocca? ¿Salió lesionado?

Personalmente lo vi, y le pregunté ¿Cómo estaba? y me dijo que estaba bien ,pero determinamos no arriesgarlo y lo sacamos porque es nuestro delantero goleador para que las consecuencias no fueran peor al final.