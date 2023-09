Entrevista con César Vigevani: ¿Cómo se dio su fichaje por Motagua? Habló de Olimpia y revela que ya había estado cerca de dirigir en Honduras

¿Qué es lo que conoce de Motagua o lo que le sedujo para aceptar este reto? Cuando uno habla del mercado hondureño, sabe que hay dos clubes que son potencia, Motagua y Olimpia, se conoce a nivel sudamericano, internacional. La verdad que siempre tuve las mejores referencias del club, en el 2019 yo estaba dirigiendo a Bolívar, hizo un seguimiento muy particular al club porque me gustaban dos jugadores que quería llevar para jugar la Copa Libertadores con Bolívar. A partir de ahí, cuando uno sigue al jugador también sigue al equipo, sigue a la afición, es un club muy pasional, que obliga a ganar todo lo que juegues, tiene una afición terrible en el sentido de cómo apoya y va a la cancha.

¿Cómo se dio la comunicación con Motagua para su fichaje? La verdad que no es la primera vez que tengo la posibilidad de ir a Honduras o al mercado de Centroamérica, en 2020 estuve muy cerca de ir al Saprissa de Costa Rica. Es un mercado que siempre vengo siguiéndolo porque hubo tres o cuatro veces que estuve a punto de llegar. En este caso todo se dio muy rápido, me llamó Emilio Izaguirre el día lunes, tuvimos una reunión y durante el día fuimos hablando y al final se dio la noticia.

¿Qué jugadores quería llevarse al Bolívar? ¿Y del actual plantel a que futbolistas conoce? Siempre lo primero que hago antes de entrar a un club es ver la característica del plantel, de los jugadores, porque eso tiene que ver mucho si se van a adaptar a mi idea de juego. Yo no puedo llegar mañana y decir ‘no tengo los jugadores para mi modelo de juego’. Eso se analiza y se prevé antes. Lo primero que hice fue fijarme en este plantel actual, he analizado unos siete partidos aproximadamente entre Copa y Liga, no solo los últimos tres, me fui un poco hacia atrás y siento que tengo los jugadores para llevar a cabo mi modelo de juego.

Motagua hizo una gran inversión y tiene un buen plantel. ¿Cómo lo ve usted? No podría decir que es el mejor plantel de los últimos años porque tendría que haber estado en el club en el día a día. Lo que sí puede decir es que son un buen plantel, que tiene jugadores, de mitad de cancha en adelante sobre todo, con un potencial bárbaro. Son jugadores que se van a adaptar muy bien a nuestra idea de juego, yo siento que lo vamos a potenciar muchísimo. Es un equipo de mitad de cancha en adelante, que no tendría problema de plantarse ante cualquier rival, hay jugadores con mucha riqueza, obviamente hay que corregir cosas.

Ganarle al Olimpia es lo que debe hacer para ser campeón en Honduras. ¿Se lo ha mencionado la directiva? Voy a corregir algo, para ser campeón hay que ganarle a todos, no va a alcanzar solo con ganarle al Olimpia, obviamente ese partido representa el clásico pasional, todos lo sabemos, lo viví yo acá con River y Boca, me tocó en Chile Cobreloa vs ColoColo, que era un clásico que paralizaba las dos regiones, y bueno, son partidos que marcan en lo anímico y la confianza, pero no definen al campeón. Está Marathón, por nombra un equipo, el mismo Real España que fue un rival complicado para Motagua el otro día.

La afición de Motagua es exigente, es tóxica cuando las cosas no van bien. ¿Qué mensaje le manda a esos aficionados?

Todo club grande tiene una afición exigente, no conozco un club grande que no tenga un fanatismo como el que tiene hoy la gente de Motagua, donde pueden analizar si el equipo juega bien o mal, pero a la larga lo que quieren es ganar.

Lo que les puedo decir de parte de mi equipo de trabajo es que vamos con la ilusión de conseguir los objetivos, que esa afición demanda. Paciencia es difícil pedirle al hincha, porque ellos quieren ganar, lo que tenemos que hacer junto con el grupo de jugadores irnos ganando esa paciencia con la gente. Hacer que la gente esté convencida de que Motagua va a pelear por cosas grandes, hay plantel, tienen una dirigencia que tiene un equipo ordenado, hay que ponerse a trabajar y el hincha tiene que creer más que nunca.

¿Cómo es su estilo de juego?

Yo no le doy tanta importancia al sistema sino a la identidad del juego y esa identidad tiene que ver en cómo nosotros le damos esa identidad a los jugadores para tratar de poner la mayor cantidad de gente en el área rival y que no sea un equipo predecible, que el equipo rival no diga, bueno ‘Motagua ataca con este y esto’. Nuestra idea es tratar de poner mucha gente en el área, de manera sorpresiva, que sea un equipo intenso, que haga mucho hincapié en la presión post pérdida, es importante el orden defensivo. No hay un equipo que no pueda atacar bien, si no se defiende bien. Hago que mis equipos sean agresivos en el arco rival, que siempre tengan la iniciativa, me gusta tener el control del partido, me pongo muy mal cuando el equipo rival me saca la pelota.

Motagua ha permitido mucho gol. ¿Qué se puede hacer con el sector defensivo de Motagua?

Hay muy buenos jugadores en la línea defensiva, hablo de la característica del jugador, buen biotipo, laterales con buen pie, con buena proyección, tanto Ricky Zapata como Kevin Álvarez, que son los que más juegan, pero todo lo que le sucedió a Motagua en estos últimos partidos no es culpa solo de la defensa. Cuando yo hablo de construcción del juego, hablo también de construcción defensiva, yo trabajo mucho en la recuperación post pérdida y en eso son los 11 que deben estar comprometidos, no solo los defensores.

¿Va a incorporar extranjeros? Motagua tiene plazas aún.

De acá a diciembre, veo que Motagua tiene lo que debe tener, llevar a un jugador, que se adapte a la Liga, a la idiosincrasia del club, en medio de todas las competencias que tenemos no es productivo y más porque considero que el equipo tiene los jugadores suficientes. En principio no vamos a incorporar a nadie, salvo una lesión que hoy no es el caso. Tenemos lo suficiente para ir con los objetivos planteados.