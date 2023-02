¿Era para roja? Héctor Rodríguez expulsa a Pipo López tras un duro choque con Diego Reyes por ser ‘último hombre’

El banquillo del Victoria se molestó porque Rodríguez iba con la tarjeta amarilla y segundos más tardes sacó el cartón rojo para sacar al Pipo del terreno de juego.

Roberto López dio declaraciones al momento de salir, donde mencionó que no entendía la expulsión. Y que Diego Reyes le había preguntado si estaba bien. “Ya me sacaron roja, no puedo hacer nada”.