Erick Andino se sincera antes de la final contra Olimpia: “Me ha tocado sufrir después que salí de Motagua”

“No me desesperé, seguí trabajando y confiar en que las cosas iban a mejorar, y sabía que las oportunidad se me iba a dar y el profesor me la dio, estuve listo y la aproveché. Qué bueno que colaboré para que el equipo clasificara a la final”, afirmó.

Erick Andino es un jugador de carrera dilatada en Honduras , país donde ha jugado ya bastantes finales con las camisetas del Olimpia y Motagua . “Son bastantes las finales que he jugado, no tengo el dato pero espero culminar levantando el título y que la gente de Olancho esté feliz. Con equipos distintos he jugado finales, con Olimpia, Motagua y ahora Potros, ojalá se pueda dar otra medalla más”.

“Me ha tocado sufrir después que salí de Motagua, me tocó sufrir, anduve en segunda división, pero siempre mi mentalidad era volver a primera y gracias a Dios el Honduras Progreso me abrió las puertas, hice muchos goles y gracias a eso aquí estamos, en una nueva final y la espero ganar”, expone.

Y luego añade: “Es un premio al trabajo, al no bajar los brazos ni agachar la cabeza, el fútbol para mí no ha sido fácil, me ha tocado lidiar con lesiones complicados, pero siempre me he levantado. Muchas cosas he cambiado, he sufrido, sí me ha tocado lucharla y el apoyo de mis hijos y mi familia ha sido fundamental para no bajar los brazos y seguir”.

“Las lesiones de ligamentos cruzados han sido un golpe para mí, tuve dos en Olimpia, gracias a Dios nos recuperamos y aquí estamos, dando guerra. Dios quiera que anote en la final y ojalá se me pueda cumplir. Con Motagua anoté en la final contra Honduras Progreso en la ida y vuelta”, exterioriza.